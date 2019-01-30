高雄人的客廳「衛武營」　紐約時報：提升南台灣文化聲望

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）高雄衛武營國家藝術文化中心以龐大流線型外觀聞名，大家對其建築皆有想像，開幕首季已吸引80萬人次造訪，演出入座率平均超過8成，更獲「紐約時報」報導。

有人說高雄衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）像一艘太空船，也有人說像一隻巨大魟魚。其規劃各類型藝文活動，包含音樂、舞蹈、戲劇等，邀請國家交響樂團NSO、德國萊茵芭蕾舞團，以及TIFA當代音樂平台等登台演出。第一季演出的入座率平均超過8成，開幕頭9週已吸引80萬人次造訪。



高雄衛武營自去年10月開幕後，頭9週已吸引80萬人次造訪（圖/衛武營）

「紐約時報」（NYT）報導，衛武營外觀靈感來自榕樹和港都航運業，不僅提升了這座南台灣城市的文化聲望，也成了當地一處熱門休閒遊憩景點。

中央社報導，衛武營是全球最大單一屋頂劇院。這座造價3.48億美元、占地150萬平方英尺的藝文中心，去（2018）年10月以一連串精彩音樂會盛大開幕，宣告一座新的世界級表演藝術場館在經常被奚落是「文化沙漠」的高雄誕生。

高雄居民對這座建築物的認同感，或許會讓觀光客誤以為這座藝文中心早已是他們生活的一部分。每天早晨，人們在這裡練習瑜珈，還有人繞著連接歌劇院、音樂廳、戲劇院和表演廳的榕樹廣場慢跑。

設計衛武營的荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）表示，這座建築物是（衛武營都會）公園和這座城市的延伸，邀請各位來使用它，她想把它稱作是高雄的客廳。