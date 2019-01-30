霸氣！流行天后恢復單身能量滿　單曲直衝全球排行冠軍

亞莉安娜最新大碟「Thank u, next」將於農曆年推出（圖/環球音樂）
（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）當紅炸子雞亞莉安娜透過社群媒體宣布推出新作，主打單曲「7 Rings」已突破9千萬觀看人次，而新專輯「Thank u, next」預計將於大年初四（2月8日）全球同步數位發行。
流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）繼發行上張專輯「甜到翻」（Sweetener）在全球熱賣300萬張後，不到半年的時間，她就無預警的透過社群平台宣告即將要推出新作，而這張專輯也是自她恢復單身後的首張作品。
繼日前狂掃全球冠軍的單曲 「Thank u, next」後，第二首最新主打 「7 Rings」一推出不僅打破數位串流平台首日點聽紀錄之外，更是同樣直竄告示牌排行冠軍，創下「史上首位女歌手，連續兩首單曲空降冠軍」的傲人紀錄。
「7 Rings」的音樂錄影帶在24小時內已衝破2千3百多萬觀看人次，被YouTube譽為是2019目前為止影響力最巨大的一首單曲。而她的全新專輯「thank u, next」（謝謝 下一位）則預計將於農曆大年初四（2月8日）全球同步數位發行。
亞莉安娜推出的全新單曲「7 Rings」以trap曲風貫串，單曲靈感來源是源自亞莉安娜與閨密的瘋狂舉動。當時的亞莉安娜仍處於感情低潮，在與閨密逛街時突發奇想，決定幫身邊所有好友都買了鑽戒，也因此促成了這首 “7 Rings”的誕生。
上張專輯「Sweetener」發布後才半年，亞莉安娜就決定要再推出新作，不僅表示她與現在絕大多數的流行歌手不同，更顯示出她有滿滿的創作能量，先前她在接受外媒採訪時表示，她的夢想一直都不是當個饒舌歌手，而是希望像他們那樣推出音樂。
亞莉安娜認為女性有別於男性，總是被限制在一些世俗的框架裡，她希望能夠灑脫的做自己，不去在意他人眼光。亞莉安娜透露，她只是想和粉絲聊天，唱歌和做音樂，就像這些男人所做的一樣。為什麼他們能這麼發歌而她不能？所以她會繼續這麼做。
歌曲的音樂錄影帶用一場充滿粉色鏡頭的閨密派對展開，亞莉安娜用這首新歌訴說自己的心情，表示一點也不在意沒有男友，因為她仍有愛她的閨密陪在身邊，也能憑自己力量得到想要的一切（影/Youtube）