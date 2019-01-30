霸氣！流行天后恢復單身能量滿　單曲直衝全球排行冠軍

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）當紅炸子雞亞莉安娜透過社群媒體宣布推出新作，主打單曲「7 Rings」已突破9千萬觀看人次，而新專輯「Thank u, next」預計將於大年初四（2月8日）全球同步數位發行。

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）繼發行上張專輯「甜到翻」（Sweetener）在全球熱賣300萬張後，不到半年的時間， 她就無預警的透過社群平台宣告即將要推出新作， 而這張專輯也是自她恢復單身後的首張作品。

繼日前狂掃全球冠軍的單曲 「Thank u, next」後，第二首最新主打 「7 Rings」一推出不僅打破數位串流平台首日點聽紀錄之外， 更是同樣直竄告示牌排行冠軍，創下「史上首位女歌手， 連續兩首單曲空降冠軍」的傲人紀錄。

「7 Rings」的音樂錄影帶在24小時內已衝破2千3百多萬觀看 人次，被YouTube譽為是2019目前為止影響力最巨大的一 首單曲。而她的全新專輯「thank u, next」（謝謝 下一位）則預計將於農曆大年初四（2月8日）全球同步數位發行。

亞莉安娜推出的全新單曲「7 Rings」以trap曲風貫串，單曲靈感來源是源自亞莉安娜與閨密的瘋狂舉動。 當時的亞莉安娜仍處於感情低潮，在與閨密逛街時突發奇想， 決定幫身邊所有好友都買了鑽戒，也因此促成了這首 “7 Rings”的誕生。

上張專輯「Sweetener」發布後才半年， 亞莉安娜就決定要再推出新作， 不僅表示她與現在絕大多數的流行歌手不同， 更顯示出她有滿滿的創作能量，先前她在接受外媒採訪時表示，她的夢想一直都不是當個饒舌歌手，而是希望像他們那樣推出音樂。

亞莉安娜認為女性有別於男性，總是被限制在一些世俗的框架裡， 她希望能夠灑脫的做自己，不去在意他人眼光。亞莉安娜透露，她只是想和粉絲聊天，唱歌和做音樂， 就像這些男人所做的一樣。為什麼他們能這麼發歌而她不能？ 所以她會繼續這麼做。



歌曲的音樂錄影帶用一場充滿粉色鏡頭的閨密派對展開， 亞莉安娜用這首新歌訴說自己的心情，表示一點也不在意沒有男友， 因為她仍有愛她的閨密陪在身邊，也能憑自己力量得到想要的一切（影/Youtube）