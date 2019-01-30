中華電信公布2018年第四季暨全年營運成果

中華電信（2412）今日（1/30）公布自結之2018年第4 季暨全年合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則 （T-IFRSs）編製之2018年第4季合併營收為554.6 億元，較2017年同期減少8.9%；歸屬於母公司業主之淨利為 84.2億元，減少3%；每股盈餘1.09元。

中華電信董事長鄭優表示：「2018年第4季市場競爭仍然激烈， 但我們很高興在各個領域成功鞏固客戶數。行動業務部分， 我們持續以36.3%的行動客戶數市佔率及37.8%的行動營收 市佔率，站穩行動市場領導地位。 為了進一步提升行動客戶數並帶動營收成長，我們將持續於2019 年推出多元資費方案與產品組合，除了滿足不同客戶需求， 也盼鼓勵市場往更高價的資費方向發展。寬頻與MOD客戶數亦持續 領先市場，寬頻客戶數於第4季達450萬戶，MOD客戶數則突破 200萬戶。隨著MOD持續引進高品質內容，包括今年1月起Ne tflix獨家於MOD上架並播出4K內容，我們相信MOD客戶 數將持續成長。」

「展望2019年，我們將致力提升整體業務績效，透過整合研究、 銷售與通路資源，提升營運效率。在資通訊業務部分， 我們將專注於既有優勢，發展包括以雲端、大數據分析、 區塊鍊等技術為基礎的資通訊解決方案，帶動資通訊業務在2019 年反轉向上。此外，IDC業務的營收與網路流量在2018年不斷 成長，板橋IDC也展開第三期建置，持續發展。未來， 我們將持續拓展成長動能，鞏固產業領導地位。」