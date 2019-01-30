偏鄉提琴手 弦樂冬令營成果發表

成軍3年的菁桐國小弦樂團今(30)日辦理「偏鄉提 琴手 弦樂冬令營」成果表會， 今年寒假由秀朗國小弦樂團指揮吳建鋒老師， 號召雙和區各校共15位弦樂高手前進平溪區菁桐國小， 與全校21位弦樂團小朋友進行為期3天弦樂冬令營， 今日菁桐國小學生開心的在眾人面前展現學習成果。

菁桐國小弦樂團3年前在台師大教授葉樹涵老師的奔走下催生， 由雙和區各校弦樂團指揮吳建鋒、蔡君弦、黃冠勻及鄭翔云、 謝梓涵、邱聖等老師，每星期二上午義務性地到校指導， 初期樂器從無到有、克服種種困難，讓偏鄉孩子都能學習弦樂， 並在去年成功挑戰參加新北市音樂比賽的不可能任務

這個寒假， 吳建鋒老師及教學群教師更設計了富有創意的弦樂冬令營， 有別於以往由大人來教導小朋友， 這次的冬令營主要以都市長期學習弦樂的學生為主要師資， 除設計夜宿偏鄉的體驗活動外， 著重規劃透過這些都市資優的小提琴高手與菁桐的小朋友互學、 共學的高效能學習。

互學過程中，學生們不分彼此與高下，教學相長、和樂融融， 感受到教室中最美的風景：共學、互惠、雙贏。 雖然只有短短的3天課程，但成果卻是令人驚豔。 在這樣良好學習氣氛下，他們也同心共力，規劃在結訓的最後時刻， 來一場都市與偏鄉的「同伴音樂會」，相信在彼此的扶持下， 這場音樂會一定會令所有學生與家長留下深刻的回憶，也歡迎大、 小朋友蒞臨欣賞。