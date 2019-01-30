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春節連假出國遊玩 當心感染這些疾病

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2019/01/30 15:13
民眾出國前可先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估。（圖／疾管署）

民眾出國前可先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）農曆新年假期是國人出國遊玩的顛峰期，疾管署提醒，全球各地仍有各式傳染病疫情，例如日本流行流感、德國麻疹、傳染性紅斑症和梅毒；去東南亞則要小心麻疹和蚊媒傳染病等。

依據疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等相關病例發生。

國外麻疹病例較往年多，我國鄰近國家病例數以中國、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度為多，歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、法國、義大利、俄羅斯及喬治亞等最為嚴峻，且近期烏克蘭持續發生大規模疫情，美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多；另韓國大邱與京畿道，以及美國紐約州與華盛頓州近來皆發生群聚事件。

日本近期發生德國麻疹、梅毒及傳染性紅斑症流行，且為該國近年來最大疫情。「傳染性紅斑」就是俗稱的「蘋果病」，患者自去（2018）年10月起急增，傳染途徑包括飛沫或手部等接觸傳染，染病後會有發燒、咳嗽、打噴嚏等類似感冒症狀，預防之道就是勤洗手漱口，沒有特殊的治療方法或疫苗，而小朋友在出現紅斑後，就不再具有傳染力，多數會自然痊癒。但孕婦一旦感染，將對體內胎兒造成有害影響。

日本「蘋果病」 （Erythema infectiosum）的患者急速增加，較2017年同期增長約9倍，孕婦一旦感染，嚴重可能造成流產。（圖／日本國立感染症研究所）

沙烏地阿拉伯等中東國家，持續出現MERS散發病例。另馬來西亞砂勞越州近期發生多例狂犬病病例。

目前北半球整體流感疫情持續上升中，多已處於流行期，其中鄰近我國之日本、香港、中國及新加坡疫情處高峰，全球流行病毒型別以A型（H1N1）為主；另中國所有的省級行政區均為H7N9、H5N6或H9N2等新型A型流感病例風險地區，民眾前往當地應提高警覺。

疾管署呼籲，民眾出國前可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並於出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估。

而旅遊期間，應留意飲食安全及落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，降低感染疫病的風險；返國後如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。
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