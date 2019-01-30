春節連假出國遊玩 當心感染這些疾病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）農曆新年假期是國人出國遊玩的顛峰期，疾管署提醒，全球各地仍有各式傳染病疫情，例如日本流行流感、德國麻疹、傳染性紅斑症和梅毒；去東南亞則要小心麻疹和蚊媒傳染病等。

依據疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等相關病例發生。

國外麻疹病例較往年多，我國鄰近國家病例數以中國、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度為多，歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、法國、義大利、俄羅斯及喬治亞等最為嚴峻，且近期烏克蘭持續發生大規模疫情，美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多；另韓國大邱與京畿道，以及美國紐約州與華盛頓州近來皆發生群聚事件。

日本近期發生德國麻疹、梅毒及傳染性紅斑症流行，且為該國近年來最大疫情。「傳染性紅斑」就是俗稱的「蘋果病」，患者自去（2018）年10月起急增，傳染途徑包括飛沫或手部等接觸傳染，染病後會有發燒、咳嗽、打噴嚏等類似感冒症狀，預防之道就是勤洗手漱口，沒有特殊的治療方法或疫苗，而小朋友在出現紅斑後，就不再具有傳染力，多數會自然痊癒。但孕婦一旦感染，將對體內胎兒造成有害影響。

日本「蘋果病」 （Erythema infectiosum）的患者急速增加，較2017年同期增長約9倍，孕婦一旦感染，嚴重可能造成流產。（圖／日本國立感染症研究所）

沙烏地阿拉伯等中東國家，持續出現MERS散發病例。另馬來西亞砂勞越州近期發生多例狂犬病病例。

目前北半球整體流感疫情持續上升中，多已處於流行期，其中鄰近我國之日本、香港、中國及新加坡疫情處高峰，全球流行病毒型別以A型（H1N1）為主；另中國所有的省級行政區均為H7N9、H5N6或H9N2等新型A型流感病例風險地區，民眾前往當地應提高警覺。

疾管署呼籲，民眾出國前可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並於出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估。

而旅遊期間，應留意飲食安全及落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，降低感染疫病的風險；返國後如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。