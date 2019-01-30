美參院提案挺臺參與WHO　外交部感謝

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）繼美國聯邦眾議院在22日以一致同意方式通過法案支持臺灣參與世界衛生組織（World Health Organization）後，參議院也於昨（29）日提出相對應法案。對於美國國會再度採取行動力挺我國參與國際組織，外交部表達最誠摯感謝。

根據外交部，參議院軍事委員會主席暨參院臺灣連線（Senate Taiwan Caucus）共同主席殷霍夫（James Inhofe）於昨日領銜提出第249號法案（S. 249)，要求美國國務卿擬定策略協助臺灣重獲世衛組織觀察員身分。

該法案由殷霍夫領銜，參院臺灣連線另一共同主席孟南德茲（Robert Menendez）及參議員柯寧（John Cornyn）、魯比歐（Marco Rubio）、布朗（Sherrod Brown）、馬基（Ed Markey）、卡西迪（Bill Cassidy）、蒲茲曼（John Boozman）、藍克福（James Lankford）及曼欽（Joe Manchin）等共10位參議員共同提案。

外交部表示，此提案凸顯美國國會不分黨派對我國的堅定支持，外交部也將密切關注該法案在參議院的審查情形。此外，臺灣政府也將持續積極爭取世衛組織邀請我國以觀察員身分重返今年第72屆世界衛生大會（World Health Assembly）。