台糖、長榮再聯手　邁向台糖長榮酒店下個輝煌十年

台糖長榮酒店於29日上午舉行「攜手共榮，再造巔峰」台糖長榮酒店委託管理簽約儀式，邀請臺南市政府觀光旅遊局事業科殷介賢專員、臺南文化中心方敏華科長、以及臺南市觀光產業聯盟林世昌理事長等人蒞臨觀禮，台灣糖業股份有限公司副總經理陳秀姬與長榮國際股份公司副總經理駱鴻榮在觀禮眾人掌聲中共同簽署契約，為過去合作無間的15年，再續未來新的10年。

台糖公司表示，台糖長榮酒店自2004年正式開幕至今已邁入第15年，首創國營事業與民間企業共同經營旅館之市場先驅。15年來雙方合作愉快、互信共榮，經多年深耕讓台糖長榮酒店成為臺南市第一家獲得五星評鑑，且二度蟬聯之殊榮。過去曾承辦過金馬獎頒獎在臺南貴賓全面住宿、榮獲遠見雜誌評選商務連鎖旅館「卓越服務獎」、公益績效獲得天下雜誌CSR「小巨人」獎等一連串的肯定，更挺過2014年正義豬油事件及2016年臺南大地震等，台糖與長榮聯手合作，除保持經營彈性與活力，更秉持卓越的服務力，順應市場需求與變化，得以在競爭激烈的市場屹立不搖。2019年雙方再次執手合作，共同迎接未來的經營挑戰。

台糖公司強調，台糖長榮酒店定位為城市休閒旅館(CITY RESORT)，因緊鄰臺南市立文化中心、德安(誠品)百貨及巴克禮紀念公園等，得天獨厚的地理位置，成為最具藝文氣息，適合品味慢活、休閒的人文品牌酒店。面對競爭激烈的飯店市場，酒店將以「府城文化，在地情懷」出發，並注入創新理念，藉由活化糖業文化的歷史資產，營造酒店具有人文、藝術及典雅的環境，以及更具溫度的休憩空間。另為落實「低碳樂活」目標，將朝客房、餐飲和工程等三大面向著手，將綠色消費、友善環境，以及合理使用資源等理念融入酒店的經營管理中，善盡地球公民之角色與責任，達到永續經營之目標。