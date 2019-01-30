40歲前經期不規律又不孕 當心卵巢早衰惹禍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一名35歲董小姐，結婚兩年與先生努力做人，但肚子卻遲遲沒有動靜。前往台北中山醫院生殖中心求診，醫師發現董小姐不僅有抽菸習慣，經期也總是不規律，近日還常出現燥熱、關節痠痛、情緒不穩等疑似更年期症狀。經醫師安排抽血檢查卵巢功能後發現，種種跡象原來都是因爲「卵巢早衰」導致。

中山醫院副院長暨生殖中心主治醫師李世明表示，女性卵巢主要有兩種功能，一種為每月排放卵子，以期達成繁衍後代的目的；另一種則是產生賀爾蒙，維持黃體素、雌激素生理機能的運作。

若40歲前，經期持續不規律，且經抽血檢查評估後，判斷卵巢功能低落或表現不良，即為卵巢早衰，又稱「早發性更年期」。常見症狀有：月經不規律、關節痠痛、身體燥熱、情緒不穩定等現象，此外也會導致排卵力下降及卵子品質變差，造成女性不孕。

李世明醫師指出，臨床針對因「卵巢早衰」不孕的女性，應把握卵巢尚能運作的黃金時間，採取最有效率的方式懷孕。隨著生殖醫學治療的日新月異，升級版具人工智慧判讀功能的胚胎縮時攝影監控培養箱，可協助醫師選擇懷孕成功率較高的胚胎，搭配胚胎著床前染色體基因篩檢（PGS），便能大幅提升試管嬰兒成功的機率。

李世明醫師說明，卵巢早衰成因多元，可能與遺傳基因缺陷、免疫性疾病、抽菸習慣或放射線照射有關。據近年臨床觀察，因卵巢早衰導致不孕的案例越來越多，推斷也與環境污染日益嚴重，以及現代女性生活壓力大息息相關。

醫師呼籲，即便工作繁忙，女性朋友仍應適當紓解自身壓力，盡量維持規律的生活作息，避免抽菸等不良習慣。若於40歲前出現經期不規則、燥熱等疑似更年期症狀，則需盡快就醫診斷，尋求治療方法，享有好「孕」人生。