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經濟自由度報告31日在臺發表　傳統基金會創辦人將與會

美國華府智庫傳統基金會創辦人佛訥31日將出席該會2019年經濟自由度報告在臺發表會

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2019/01/30 09:41
總統蔡英文2018年1月間於總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（照片來源：總統府提供）

總統蔡英文2018年1月間於總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（照片來源：總統府提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）美國華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）創辦人佛訥等三人昨（29）日抵達臺北，預計停留三天。此行除了拜會我國政府高層及相關部會外，訪團也將在週四（31）與國內智庫合辦2019年經濟自由度報告海外發表會。臺灣在該經貿自由報告中挺進全球第10名，創下近十年最佳表現。

外交部表示，在今（2019）年臺美共同紀念《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）立法40週年之際，佛納（Edwin J. Feulner Jr.）博士的來訪更加彰顯臺美雙方緊密友好的經貿往來與夥伴關係。

臺灣今年在全球國家及經濟體中排名第10名，這是該會自2008年改變評比方式以來，我國達到的最佳表現。外交部指出，該報告顯示我國推動經貿自由化及市場開放、積極融入區域經濟整合的努力，已獲得國際社會的肯定，並在經貿自由度排名亞洲第五名，僅次於香港、新加坡、紐西蘭及澳洲。

傳統基金會自1995年起，每年均與華爾街日報（Wall Street Journal）共同編撰經濟自由度報告（Index of Economic Freedom），評估全球經濟體的自由程度。此次該基金會與我國智庫財團法人中華經濟研究院合辦海外發表會，佛納博士也將出席。

根據外交部，傳統基金會自1973年創立以來，佛訥博士便持續透過該基金會推動強化臺美關係，去年4月間外交部長吳釗燮頒贈特種外交獎章予佛訥博士，感謝他長期對增進臺美雙邊關係的努力與貢獻。他也曾在去年10月專程來臺參加我國國慶大典。
外交部
傳統基金會
Heritage Foundation
Feulner
Index of Economic Freedom

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