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2018全球清廉排行榜出爐！台灣持平居31名　中國跌至87名

丹麥擊敗紐西蘭，成為2018年全球最清廉國家

By 宇妍,台灣英文新聞
2019/01/29 20:18

圖/www.transparency.org

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）「國際透明組織」（Transparency International）公布最新2018年清廉指數排行（Corruption Perceptions Index 2018），台灣與2017年相較分數持平，一樣是63分，但排名在180個國家或地區中為31名，較去年第29名略為下滑；中國清廉指數則持續惡化，去年41分，今年僅39分，排名也從第77名跌落到第87名。

該調查分析指標包括新聞自由、言論自由、反貪污立法與執法情況等由專家與企業界人士進行評分。今年丹麥以88分居冠，取代去年第一的紐西蘭(87分)，紐西蘭2018年屈居亞軍。芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士均為85分，並列第三。

上圖為2018全球清廉度前段班與後段班國家。(圖/www.transparency.org/cpi2018, TN後製)

新加坡以85分在亞洲國家和地區中稱霸，香港（76分）、日本（73分）居亞洲二、三名。中國分數再度下滑，僅得39分，在180個國家或地區中排名第87

北韓14分排名第176名；全球最貪腐國家為索馬利亞，得分僅10分，和去年一樣墊底。

根據「國際透明組織」調查指出，2018年全球清廉指數平均僅43分（總分100，分數愈低愈貪腐），逾2/3的國家分數低於50分，代表全球約有60億人口活在貪腐國家中。全球貪腐持續蔓延，甚至導致民主危機，大多數國家仍需嚴肅面對此課題。
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