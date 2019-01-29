雲林撲殺逾萬隻H5禽流感黃金雞　嘉義民雄52隻死雞遭棄置

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）雲林縣東勢鄉一處養雞場，日前因飼養的黃金雞異常死亡，主動通報送檢，昨(28)日確診為H5型高病原性禽流感，今天完成撲殺作業，共撲殺1萬1000多隻黃金雞。

中央社引述雲林縣政府動植物防疫所技正鄭安國表示，郭姓雞農在東勢鄉一處養雞場，去年(2018)12月下旬起放養1萬4000多隻黃金雞，日前發現雞隻異常死亡，每日約有20餘隻，26日主動通報。

鄭安國指出，防疫所人員前往採樣送檢，昨確診為H5型高病原性禽流感，今天完成撲殺作業，總計撲殺1萬1000多隻黃金雞。

鄭安國說，郭姓雞農的養雞場並非第一次感染，去年所飼養紅羽土雞也曾出現禽流感疫情。由於該養雞場為密閉式養殖，懷疑是車輛進出或其他原因造成感染。

雲林縣防疫所提醒禽場業者應提高警覺，特別是發現飼養的家禽有不明原因大量死亡時，應立即通報防疫單位，防範禽流感疫情擴散。

另外嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖大排，今(29)日則發現52隻遭棄置的死雞，立即派員移除並採樣送驗，同時加強鄰近養禽場消毒，以及協請警方追查丟棄雞屍的飼主。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，上午接獲民眾通報後，已派員移除，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時安排禽屍拾獲地點周圍養禽場疫情訪視及消毒。

林珮如表示，若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例規定重懲，若因此導致疫情蔓延或散播者，處3年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金。

另外，飼主任意棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，情節重大者，將移送地檢署嚴懲，最重可處5年以下有期徒刑、併科罰金1500萬元。

嘉義縣家畜所籲請養禽業者，面對禽流感疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關處置，未主動通報疫情者，撲殺不予補償並依動物傳染病防治條例裁罰。​