預防兒童受虐　未成年懷孕與幼兒未準時打疫苗將納通報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近日兒童受虐事件頻傳，政務委員林萬億今(29)日說，為找出兒虐黑數(潛在數字)，未來醫院或學校發現未成年懷孕的小媽媽，需通報或轉介；幼兒未準時打預防針，醫院也要通報，以及早追蹤其家庭狀況。

行政院長蘇貞昌曾指出，兒童受虐事件是「人神共憤、天地不容」，並指示「該修法就修法，該補強的破洞盡快找到對策」，林萬億上午召開跨部會會議，盤點現行社會安全網作法與漏洞，以尋找未列入高風險通報範圍的脆弱家庭。

林萬億指出，據統計，重大兒童受虐事件9成是6歲以下兒童，3歲以下受害者占81%，1歲以下的兒虐受害者則有40%。去年通報至兒少保護系統者共有5萬9936件，但開案率僅19.6%，這代表儘管有兒少保護或家防通報系統，但仍有潛在的兒童受虐​黑數。

林萬億說，為找出這些兒虐黑數，衛福部正在布建「全方位兒童醫療照護網絡」。未來醫院將透過出生紀錄來勾稽追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄。若沒有按時施打，要及早發現、及早介入。衛福部預計3月可將此案報行政院核定後實施。

另外，林萬億表示，之前發生的台南一歲女童疑遭凌虐致死案，女童的母親未成年懷孕、生產，但沒有被社會安全網掌握，這是因為過去認為未成年懷孕不算兒虐案件，不一定會通報社福單位。但顯然未成年懷孕的家庭功能不夠完善，因此將把未成年懷孕，納入脆弱家庭或社會安全網之中。

林萬億說，平均每年約有700、800名未成年懷孕的小媽媽，之後將從醫院和學校雙管齊下，一旦學校發現未成年懷孕的學生，或醫院發現有未成年產檢、生產，需通報或轉介社福系統。

他又說，政府也將持續布建社會安全網，希望到2020年時達到建置154個社會福利中心、社工人力3021人的目標。