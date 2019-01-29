12歲童流感併發腦炎　發病3天即過世　抽搐、莫名吼叫是警訊

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（29）日公布，上週類流感門急診就診人次破10萬，新增55例流感併發重症病例，以及6例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於12歲至84歲，其中12歲女童併發腦炎，發病3天就過世。根據疾管署推估，今年農曆春節除夕到初五急診類流感就診將達2.8萬至3.9萬人次，提醒民眾如有類似症狀，應立即就醫。

疾管署表示，上週新增55例流感併發重症病例中，主要為A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上、50至64歲兩大年齡層佔多數。引述中央社報導，疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的6例死亡病例中，一名12歲個案為中部女童，沒有慢性病，也有施打疫苗，但因感染H1N1後併發腦炎，有全身抽搐、缺氧等症狀，就醫後入住加護病房但仍腦水腫、腦壓上升，發病僅短短3天就過世。

報導提到，疾管署副署長羅一鈞表示，H1N1相較於其他流感病毒更容易讓小孩併發腦炎，近期在日本也有相關報導，小孩得了流感後有大叫、抽筋等腦炎症狀。因腦炎死亡率高，在中國廣東、香港也有小孩嚴重腦炎致死病例。

疾管署指出，為利於民眾春節期間流感就醫之需求，全國22縣市於春節期間（2月2日至2月10日）將有154家醫療機構（含76家重點醫院）開設類流感門診共1,685診次；另截至1月27日，國內尚有約8.9萬劑公費流感疫苗，再次提醒符合接種條件的民眾把握機會儘速接種，以獲得保護力。

近期北半球溫帶地區國家流感活動度持續上升，其中日本、香港、中國及新加坡疫情處高峰，美國、加拿大及韓國高於流行閾值。疾管署再次呼籲，春節期間計劃出國的民眾，應做好個人防護措施，如：正確勤洗手、有呼吸道症狀時戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，以降低病毒傳播的機會。