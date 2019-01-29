期交所欲調高指數類契約、匯率類契約及商品類契約保證金

考量 108 年春節假期休市 ( 1 月 31 日至 2 月 10 日 ) 長達 11 日 ，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動， 期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法有助於市場運作安全 之確保，於 108 年春節假期，調高指數類契約、 匯率類契約及商品類契約保證金。以 1 月 29 日之保證金為基礎調高 約 10%( 例如，臺股期貨現行原始保證金 96, 000 元將調高至 107 ,000 元，調幅約 11.5%) ， 以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。 同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情之變化及持有部位狀 況，並適時繳存足額之保證金。

期交所於 108 年 1 月 29 日 ( 調整生效日前一日 ) 公告之指數類契 約、匯率類契約及商品類契約保證金調整後金額，實施期間為 108 年 1 月 30 日 ( 春節前最後交易日 ) 一般交易時段結束後生效， 預計至 2 月 12 日一般交易時段結束後恢復為調整前 1 月 29 日之保 證金 ( 例如，臺股期貨原始保證金將自調高後 107, 000 元調回 調整前 96 , 000 元 ) ，屆時期交所將另行公告調整後金額。