北投亞太飯店 情人節超值三部曲

冬季戀歌進行曲，北投亞太飯店讓戀人之間的愛情持續加溫，推出2019『溫情久久』溫泉西洋情人節專案，超值三部曲任選。2/14晚上入住北投亞太飯店豪華客房，享情人專屬優惠價NT$9,999元+10%，一泊二食(含早、晚餐)，可享客房獨立寬敞溫泉浴池泡湯倆人世界，豪華客房內並精心營造出情人浪漫氛圍，用心為戀人們打造一個驚喜甜蜜感。情人節當天晚餐特別推出Semi-Buffet情人專屬主餐-『蒜蓉蒸龍蝦』以及『情人玫瑰餐前酒』。並贈送預約指定SPA療程，享NT$1200元折扣優惠，享受兩人世界放鬆的時光。北投亞太飯店這次也為情人精心規畫專屬的『溫情久久』溫泉一日遊專案，泡湯加美食優惠雙人價5,200元。享受和室湯屋120分鐘的泡湯時光，沉浸在暖暖的白磺溫泉中，放鬆洗滌身心靈，並可品嚐浪漫情人晚餐美饌搭配美酒。並贈送預約指定SPA療程，享NT$1200元折扣優惠。戀人們下班之後也可選擇品嚐『溫情久久』浪漫情人晚餐，每位NT$1380元+10%，特別推出Semi-Buffet情人專屬主餐-『蒜蓉蒸龍蝦』以及『情人玫瑰餐前酒』，舉杯慶祝度過一個美好甜蜜的夜晚。

『溫情久久』溫泉情人節住房專案 暖心超值優惠價NT$9,999元

北投亞太飯店邀請您與情人來北投享受兩人浪漫又寧靜的『溫泉美食』住宿之旅。2/14晚上入住北投亞太飯店豪華客房，享情人專屬優惠價NT$9,999元+10%，一泊二食(含早、晚餐)，超值划算。戀人們可享客房內泡湯溫泉倆人世界，豪華客房內佈置成情人浪漫氛圍，雙宿的白天鵝象徵著心心相映，用心為戀人們打造一個驚喜甜蜜感。客房內設有寬敞獨立溫泉浴池，亞太飯店白磺泉濃郁迷人，情人們沐浴在溫暖的溫泉池裡，放鬆身心靈享受兩人世界的甜蜜談心好時光。浪漫情人晚餐特別推出Semi-Buffet情人專屬主餐-『蒜蓉蒸龍蝦』以及『情人玫瑰餐前酒』，搭配buffet餐檯上豐富的盛宴和甜蜜的愛心蛋糕，讓戀情更加溫。並贈送預約指定SPA療程，情人可享NT$1200元折扣優惠，享受兩人世界放鬆的時光。頂級芳療SPA服務，讓情人們一起享受深層的身心靈舒壓，徜徉在精油的香芬放鬆感，在舒適溫暖的環境下，讓戀情更舒心愉悅。

情人專屬心心相映 『溫情久久』溫泉一日遊專案 暖心又暖胃

北投亞太飯店相約浪漫情人節，特別為戀人們精心規劃專屬的『溫情久久』溫泉一日遊專案，泡湯加美食優惠雙人價5,200元。享受和室湯屋120分鐘的愉悅泡湯時光，和室湯屋榻榻米有著濃濃的日式風情，別具風味。和室湯屋設有寬敞獨立溫泉浴池，情人們沉浸在暖暖的白磺溫泉中，放鬆洗滌身心靈，享受兩人世界甜蜜時光。情人們還可以換上精緻舒適的浴衣，在日式榻榻米的小茶几上邊品茗邊談心，沉浸在兩人世界。泡完湯可前往綠漾餐廳享用浪漫情人晚餐美饌搭配美酒。2/14浪漫情人晚餐特別推出Semi-Buffet情人專屬主餐-『蒜蓉蒸龍蝦』以及『情人玫瑰餐前酒』，每位NT$1380元+10%。主廚特製的『蒜蓉蒸龍蝦』，嚴選等級較高的古巴龍蝦，肉質肥美厚實，口感彈牙，吃得到龍蝦的鮮甜原味。主廚特別選用雲林的蒜頭，以炸過的蒜蓉和生的蒜蓉混合調配成手工頂級醬汁，調味過的醬汁蒜香味濃郁，中西方料理完美融合驚艷味蕾。『情人玫瑰餐前酒』以伏特加為基底，加入玫瑰的香氣，微酸甜感的滋味，就好比情人之間的戀愛心動感，舉杯慶祝這美好的夜晚。Semi-Buffet餐檯上各式豐富的盛宴佳餚，以及專為情人設計的甜蜜愛心蛋糕，讓戀情更加溫。並加碼贈送預約指定SPA療程，情人可享NT$1200元折扣優惠，享受兩人世界放鬆的時光。

浪漫情人晚餐龍蝦饗宴 玫瑰餐前酒 甜蜜愛心蛋糕

浪漫情人晚餐是戀人們感情加溫的最佳催化劑，北投亞太飯店的綠漾餐廳特別在2/14晚上，推出Semi-Buffet情人專屬主餐-『蒜蓉蒸龍蝦』以及『情人玫瑰餐前酒』，每位NT$1380元+10%。主廚特製的『蒜蓉蒸龍蝦』，嚴選等級較高的古巴龍蝦，肉質肥美厚實，口感彈牙，吃得到龍蝦的鮮甜原味。主廚特別選用雲林的蒜頭，以炸過的蒜蓉和生的蒜蓉混合調配成手工頂級醬汁，調味過的醬汁蒜香味濃郁，中西方料理完美融合驚艷味蕾。『情人玫瑰餐前酒』以伏特加為基底，加入玫瑰的香氣，微酸甜感的滋味，就好比情人之間的戀愛心動感，並有玫瑰漂浮點綴，增添浪漫情懷，舉杯慶祝這美好的夜晚。Semi-Buffet餐檯上各式豐富的盛宴佳餚，精緻細膩的餐點口感，美饌讓人心情愉悅。而Buffet餐檯上專為情人設計的甜蜜愛心蛋糕，師傅手工自製的情人節甜點，甜蜜滋味融入心坎裡，愛心造型讓情人戀情更加溫長長久久。西洋情人節的夜晚，就在北投亞太飯店度過浪漫又寧靜，遠離塵囂的美好夜晚。