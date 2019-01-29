東南亞成台商投資新熱點　中國退居第二

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中國投資環境變差，近期一項針對台商高階主管的調查顯示，東南亞國家已成為投資首選，中國則退居第二。

根據渣打銀行與中華徵信所調查，在受訪企業中，有高達70.6%的企業已在中國進行投資，而已在東南亞進行投資的企業也接近6成（58.4%），投資國依次為越南（50.0%）、泰國（48.3%）、馬來西亞（42.3%）、印尼（33.3%）及菲律賓（26.9%）。

另外，雖有近4成企業表示目前無計劃拓展海外市場，但其餘6成已決定展開新一輪海外擴展的業者而言，不論企業規模大或小，都將東南亞國家視為擴點的首選，反觀以往的投資熱點中國，已經退居第2位，而本次調查也首次發生東南亞（33.2%）投資意願高於中國（23.4%）的情況。

中華徵信所副總經理許滸表示，造成此現象產生，美中貿易戰正是關鍵因子，它迫使台商企業主必須全面思考中國跟中國以外的投資。

此次調查，期間為2018年10月22日到11月28日，針對中華徵信所資料庫中的集團企業、大型企業、中小型企業，進行分層隨機抽樣，目標受訪族群為台商企業內具有決策權力的高階主管（總經理、執行長、財務長等），以電訪及網路問卷兩種方式同步執行，受訪內容包含企業經營的現況與展望、對未來整體經濟的信心及企業投資轉型與海外布局的規劃。