春節連假去哪兒？　全台國家森林遊樂區都是你的！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）春節連假長達9天，除了出國旅遊，農委會林務局推薦可至國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道迎春賞花，除有原民樂舞觀賞，更有農特產可選購。

中央社29日引述林務局森林育樂組科長林香㿨說，到以上園區遊玩，除可享受美好大自然，還可參加各式充滿趣味的活動。

例如羅東林業文化園區，從農曆年初二至初五，到舉辦「拓進林場印見幸福」遊戲，可拓印台灣樹種葉子紋路製作成卡片，寄送給親友祝賀新年吉祥。

此外東眼山國家森林遊樂區，年初一至初六每天上午11時，舉辦獨特的泰雅族樂舞表演，園區內也展售當地霞雲部落的農特產品，以及特色食物，例如高山高麗菜、胡椒、香腸等。

林務局並提供春節連假期活動資訊網頁，民眾可上網查詢https://recreation.forest.gov.tw/Files/Epaper/2019_72/ePaper_10072.html

交通資訊方面，林務局說明，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供免費接駁車，另外太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務。​

詳細接駁車資訊可至台灣山林悠遊網查詢 https://recreation.forest.gov.tw/

此外，林務局提醒，除夕(2月4日)當天，各森林育樂場域，除武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村，阿里山林業鐵路正常營業外，其他都是休園一天。

另外，今年藤枝及向陽國家森林遊樂區因為受到風災影響，還在休園中。

池南國家森林遊樂區登山步道，可俯瞰鯉魚潭風景(圖/台灣山林悠遊網)