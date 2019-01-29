新住民家庭僅青菜果腹 農曆新年盼全家團圓

農曆新年將至，許多家長都陸續幫孩子添購新衣，但在台灣的偏遠地區有一群弱勢孩子，他們不求什麼，只希望能有穩定的三餐、足夠衣物禦寒和一家平安團圓。

根據《聯合》報導，新二代小玲（化名），住在山坡上的舊房舍，在爸爸過世後，全家生計只靠新住民媽媽做家庭代工勉強維持，每月收入還不到1萬元，屋內狀況殘破不堪，就算熱水器壞了也沒錢修，因此懂事的小玲要忍受嚴寒在戶外劈柴燒水，才能洗上熱水澡，生活環境十分艱困。

而平日小玲也只有青菜、罐頭等食物可以果腹，導致五年級的小玲身高142公分，但體重卻只有26公斤，就連書包都是拿免費購物袋充當，令人鼻酸，她的新年願望不祈求什麼，而是全家平安團圓就好。

中信慈善基金會「點燃生命之火」邀請民眾一起當孩子們的好心人，捐款幫助他們加溫、加菜，實現願望過好年！捐款2,500元認購一個弱勢家庭的年夜飯，捐款3,000元讓孩子有紅包、有年菜歡喜圍爐！

第34屆「點燃生命之火」募款活動持續至2019年3月8日止，單筆捐款金額滿新臺幣3,000元（含）以上，即可換取「點燃生命之火X PORTER小火子經典收納袋」一個。歡迎民眾上中信慈善基金會官網https://goo.gl/JoXJpH 獻出您的愛