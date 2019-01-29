形同陌路　蔡正元再批馬英九「自認有明星光環」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前國民黨立委蔡正元今（29）日在臉書上爆料馬英九1998年時選北市長往事，當時國民黨派出馬英九挑戰時任市長的陳水扁，馬起初因各區後援會總幹事人選難尋，而陷入苦戰，但在蔡協助下取得一位民間商業人士支援，但馬在當選後拒為該名人士寫賀屏，暗批馬自以為是的清高，「自認有明星光環」，一方面也有令人回想到馬三中案的耐人尋味。

蔡正元指出，當時他擔任競選副總幹事兼發言人，特別邀請一位無黨籍的中藥公會林姓理事長出任某區總幹事，而林理事長，把自己原先的中藥生意擺一旁，全力為馬輔選，馬英九順利當選後，這位林理事長又回去自己的本行，並著手整修店面。

中藥店整修完畢後，林理事長想請馬英九寫賀屏，不料卻得到「馬市長不給商業場合賀屏」的答覆，蔡正元表示，從此以後，這名林理事長絕口不提馬英九。

蔡正元文末意有所指表示：「這個故事可以給所有自認為有明星光環者參考」，除了批評馬英九，似也在「提醒」韓國瑜勿步入後塵。近日蔡正元在臉書上頻頻向韓國瑜隔空「建言」，不要變成馬英九第二，也不要起用陳菊遺留的官僚。

一向以「清廉」、「不沾鍋」自居的馬英九，2005年任國民黨主席時涉主導賤賣三中黨產，執意回饋商人余建新，遭北檢起訴，目前全案偵辦中。當時疑涉案的蔡正元，在國民黨中投公司前總經理汪海清錄音檔曝光後，證實由馬英九主導，讓蔡正元逃過一劫。