美軍艦7個月4度通過　美軍令部長: 台灣海峽是國際水域

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美軍伯克級驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）和補給艦「狄爾號」（USNS Walter S.Diehl）24日通過台灣海峽，被證實為美國軍艦7個月內第4度通過。媒體報導，美國海軍軍令部長理察森上將（John Richardson）28日指出，台灣海峽屬於國際海域，國際水域可以通行的，言下之意不排除美軍艦未來可能再次「到訪」台海。

上報報導，理察森28日出席華府智庫布魯金斯研究院座談會，被問到美國海軍未來是否會再派遣軍艦通過台灣海峽，以及是否擔心此舉將造成美中之間有所誤解？他回應，稱台灣海峽是一個國際海域，其中並無「含混不清」的問題，因此沒有特別擔憂之處。

此外，理查森表示，雖然美中目前處於競爭關係，但雙方依然保持良好的工作原則，其中包含兩軍通過南海的原則，以免誤判和意外發生。他認為美中之間對於北韓問題等也有共同利益，雖然在南海問題上存有分岐，但是持續進行會晤和交流至關重要，目的就是要更了解彼此以減少風險。

美國國防部發言人羅根（Christopher Logan）日前回覆中央社郵件時表示，美軍在台海國際水域的例行通行，展現美國對自由開放的印太承諾。