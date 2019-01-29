初生兒染百日咳易送命 醫：孕婦及家人宜先打疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一名滿月的嬰兒貝貝被家人送醫急診，到院時已是全身抽筋，且頻繁咳嗽到臉色發黑、缺氧。經醫師詢問家人，發現媽媽本身已有咳嗽症狀超過1個月，進一步替貝貝檢查確診為百日咳，經藥物治療後病情終於好轉。

林口長庚紀念醫院小兒感染科主任陳志榮醫師表示，百日咳是一種透過飛沫傳染的高度傳染性呼吸道疾病，新生兒感染百日咳的案例中約7成4至9成6都是被家人傳染，目前接種疫苗是預防百日咳最好的方式。

其初期症狀類似感冒，後有嚴重咳嗽，進而影響呼吸與進食。一年四季均可能發生，只要是沒有免疫力的人，均有可能罹患百日咳。

成年人染病後若不接受治療，症狀可能持續數月後自行康復，但對新生兒而言，一旦感染百日咳，就可能造成嚴重併發症，如肺炎、腦病變，甚至缺氧休克致死。

依據統計資料顯示，因百日咳而死亡的患者中，高達7成6是剛出生未滿2個月的小寶寶。然而，新生兒需出生滿2個月才能施打疫苗，易產生防治疾病的空窗期，衛福部建議孕婦應於懷孕第三個孕期（27至36週）施打百日咳疫苗，讓母體產生的抗體可透過胎盤傳給胎兒，讓嬰兒出生後就有抗體能抵禦疾病。

此外，有新生兒家庭的成員，建議主動接種疫苗，降低傳染給新生兒的風險。一般民眾如莫名咳嗽超過2週，且咳起來無法抑制，就需警覺自己是否為百日咳，應儘快就醫接受治療。