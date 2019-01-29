新北市107學年度第二學期國高中職校長會議

本次國高中職校長會議今（28）日於新北高中舉行， 計有126位公私立國高中職校長參加， 市長侯友宜到場勉勵與會校長，強調重視品德教育和關懷弱勢家庭， 讓每個孩子都能夠適性發展「成就每一個孩子」。

侯友宜市長表示，本市在「在地就學」和「技職教育」 等教育政策已奠定良好的基礎，更進一步打造K-12( 幼兒園到高中職)的創新教育系統，加速提升新北市的教育競爭力。 同時，也期待各教育階段能團結並充分交流對話，並積極推動「三語 教育」，包含中、英雙語及程式語言教育，加速新北與國際接軌， 讓新北的孩子能獲得最好的照顧。

教育局於會議中宣布國中健體等3個領域教師每週授課節數調降至1 8節、 本市高中職健體等4領域和實習分組教師每星期授課節數調降至16 節，並自今年2月起實施， 希望老師們能藉此積極研發課程與精進教學， 幫助學生多元適性學習，提昇學生受教品質。教育局於今年將投入約 5000萬費用讓各領域教師授課節數達到科科等值的精神。

教育局張明文局長表示，為打造新北K-12創新教育系統， 現行以補助高中職為主的旗艦計畫將轉型為「新北創新教育加速器」 ，這將是全國首創的官方教育加速器，鼓勵與支持學校進行「跨校」 、「跨學制」(包含大專院校)、「跨領域」(包含產業界、 NGO)的各項教育合作， 共同提出有助於學生適性發展之創新方案， 打造跨教育階段校際間資源共享與互助合作。此外， 也將整合雙語教育與程式教育，擬定「三語教育」的中長程計畫， 讓本市學生具備國際移動力與國際視野， 同時也讓本市學生具備智慧科技與運算思維的能力，與世界接軌。