脫歐壓力緩解、選舉將至 可伺機布局歐股

全球股債匯市延續震盪，近期投資人在操作上波動風險也相對增加， 而近來歐洲市場風險已有好轉， 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示， 英國脫歐情勢已漸明朗，加上近期傳出脫歐可能延遲至7月的消息， 政經風險有望逐漸降低，而今年歐洲最大選舉盛事—歐洲議會選舉即 將在5月展開，往年該選舉前後歐股表現可圈可點，觀察今年以來， 資金已大舉進入歐洲ETF，可望推升股市向上， 建議可伺機進場布局歐股。

自從去年12月歐洲第三大經濟體義大利當局已表示， 預算將遵守歐盟財政紀律，令債務危機疑慮緩解後，今年初，歷經近 19 個月、數十場歐盟峰會和英國國會答詢完成的脫歐草案， 雖投票未果，惟傳出英國有可能延後脫歐， 加上德國總理梅克爾出來喊話，歐盟有責任協助英國脫歐， 粘瑞益指出，市場目前普遍預測英國無序脫歐機率低， 無疑對歐股是一大壓力緩解。

另外，今年5月23~26日將舉行歐洲議會選舉， 由於這次選舉內容除了具有如會員國、歐盟內部機構， 以及議會之間權力的重大調整方向性意義之外， 亦關係到歐洲議會穩定的形象；粘瑞益認為， 在今年諸多不確定性下，歐洲議會選舉可望為歐股帶來定心丸。根據 Bloomberg資料統計，2004年以來，歐股於議會選舉前 4個月至選後1個月，正報酬機率100%，報酬率最高逾2成、 最低也有1.3%，目前正是介入歐股的好時機。

從資金面來看，根據Bloomberg資料統計，今年以來截至1 月21日止，全球逾5000檔ETF資金大舉自美國流出逾42億 美元至其他國家，除了大部分移入亞洲外，歐洲ETF被挹注6.9 億美元居次，顯示市場對歐洲經濟有足夠信心。

因此，基於上述理由，粘瑞益建議，雖仍須持續關注政經事件風險， 然歐股投資價值已浮現，投資人此時可適度布局掌握長線行情。 在歐股相關的投資標的中，除了主動型基金外，歐股ETF交易成本 相對便宜、且操作便利，提供投資人另一種投資管道。 有別於一般歐股商品所追蹤的道瓊歐盟50指數，富邦歐洲ETF( 股票代號：00709)則以相當具代表性的歐洲指數—富時發展歐 洲指數做為追蹤標的，該指數涵蓋的國家及產業廣泛，囊括540檔 成分股、包含英國在內的15個投資國家以及6種貨幣， 為絕佳的歐洲投資工具。