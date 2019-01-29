年終獎金理財密技 「3包」法 一次搞定理債、理財、年節支出

農曆春節倒數計時，上班族的年終獎金歡喜入袋， 台北富邦銀行建議，善用年終獎金理財黃金時機，建議可將年終分為 3包，1包用來優先償還高利率債務；1包用來累積財富， 搭配北富銀提供的三大理財方程式，保險、基金、 美金定存等都有限時加碼好康，讓您輕鬆迎向富足「金豬年」！還有 1包用來犒賞自己或支應年節期間的支出，北富銀提供LuckyP AY刮刮樂抽現金好康，讓你春節吃喝玩樂還可以賺現金，還有「 裝潢金房貸」、信貸提供優惠利率，讓您除舊佈新不用愁。

北富銀表示，年終獎金是上班族每年最大筆入帳， 許多民眾都會趁此時進行理財為自己累積更多財富， 建議在投資之前應以減輕債務為優先，由於市場的貸款種類眾多， 利率各不相同，民眾可先盤點自己的債務，並以利率高至低排列， 把第1包年終獎金先用於償還高利率的貸款， 再視個人經濟能力決定償還金額的多寡；其次， 應把握機會檢視個人及家庭理財計劃，例如買車、買房、 預備子女教育金、退休準備等，運用第2包年終獎金多元布局保險、 基金、外幣等理財工具，為自己及家人累積財富。 為協助民眾善用此黃金理財時機，北富銀推出三大理財方程式， 涵蓋保險、基金、美金定存等商品，並提供限時加碼優惠， 客戶可善用這機會「錢滾錢」迎向富足人生。

財富方程式一：來見麵，保發財(投保保險主約送發財麵)

保險是個人退休及家庭理財計劃不可或缺的一環，北富銀提醒， 多數保險費率具有隨年齡調漲的特性，且隨著年齡漸長， 所需著重的保障項目也會不同， 民眾應每年檢視個人及家庭保險規劃， 趁著年終獎金入袋資金較為充裕，及早調整、補足保險缺口！ 北富銀即日起推出「來見麵，保發財」活動，2/19前至全台任一 分行投保保險主約，即可獲贈「見麵發財」好禮(數量有限送完為止 )，祝福客戶金豬年財運旺旺來。詳情請見：http:// goo.gl/Pp1ivC

財富方程式二：主題投資定期定額(定期(不)定額優惠基金享不限 筆數手續費2折)

除了保險，基金是年終獎金理財的首選。根據北富銀統計，2018 年1月(農曆年節前)的基金購買量為一年當中最旺的時候， 約為平時的1.5~2倍， 顯示當客戶手頭資金較充裕時會選擇投資基金。 為鼓勵客戶及時檢視資產配置，靈活理財， 北富銀篩選出七大符合長期投資趨勢的主題，並推出限時優惠：2月 底前透過北富銀臨櫃、網路銀行、行動銀行或客服，新申購定期(不 )定額之契約，定期(不)定額優惠基金享不限筆數、手續費2折優 惠。詳情請見網站。

財富方程式三：金豬報喜，諸事發發(美元一個月定存年利率最高4 .88%)

此外，如果未來有子女海外求學、旅行等需求， 也可以考慮將美元納入金豬年的資產配置。 雖然美國聯準會升息已接近末段， 但美國景氣仍屬擴張且成長力道相較於主要經濟體強勁， 美元第一季匯價持穩機率高。北富銀迎新春，1/28至2/27特 別舉辦「金豬報喜，諸事發發」活動，活動期間透過臨櫃、 網路銀行、行動銀行或電話銀行承作美元一個月定存，享牌告年利率 1.88%；若活動期間下載M+ messenger並綁定北富銀帳戶，累計發出88個以上的「 富邦M+旺紅包」，美元一個月定存年利率即刻加碼，上飆至4. 88%(限個人戶)，讓您獨享重量級的外幣優惠禮遇！詳情請建網站。

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另外，每到農曆春節前，家家戶戶總是忙著除舊佈新、迎接新氣象， 新屋裝潢或原屋裝修案件特別多， 北富銀為了提供客戶更彈性的年節資金運用，推出「裝潢金房貸」，凡是有房屋裝潢需求，即可向北富銀申請， 最高可貸房屋鑑價的二成，利率最低1.92%，貸款期限最長20 年，讓您輕鬆實現居家夢想！當然，年前也會有買家具、買車、 採購年貨等需要大筆資金的需求，即日起至3/31， 北富銀還提供前3期超優利率1.58%的信貸優惠方案，減輕您的還款壓力， 且最高可貸新台幣500萬元，讓您今年安心過好年。