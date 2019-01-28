櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年1月25日累積開戶數為15,920,978戶，較1月18日累積開戶數15,912,097戶，增加8,881戶，增幅約0.06%。另本年1月25日現股當日沖銷累積開戶數為1,709,318戶，較1月18日現股當日沖銷累積開戶數1,705,499戶，增加3,819戶，增幅約0.22%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年1月25日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,492戶較1月18日開戶數174,542戶，減少50戶，減幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至1月25日止日均值為277.66億元，總成交金額為4,997.81億元，其中盤後定價交易金額為16.07億元。另本年度截至1月25日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為38.69%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為38.73%。

(二)本年度興櫃股票截至1月25日均值為6.84億元，總成交金額為123.17億元。

四、本年度上櫃股票截至1月25日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計594家，較上週(截至1月18日止)得為信用交易家數593家，增加1家。

(二)融資餘額為438.76億元，較上週(截至1月18日止)融資餘額443.56億元，減少4.8億元，減幅約1.08%。

(三)融券餘額為145,968張，較上週(截至1月18日止)融券餘額150,271張，減少4,303張，減幅約2.86%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.77%，較上週(截至1月18日止)之比例11.97%，減少0.20%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至1月18日止)之比例0.32%，增加0.04%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至1月25日止，累計營業天數18日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計121期，發行餘額為5兆5,054.71億元，較上週減少620.02 億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家538期，發行餘額為1兆8,160.45億元，較上週減少14億元。

(三)轉換公司債已上櫃計152家181期，發行餘額為1,239.72億元，較上週減少21.89億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家353期，發行餘額為9,085.91億元，較上週增加40.4億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計595期約1,592.04億美元，較上週增加6.23億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為3兆6,647億元，日均值為2,035.94億元，包含：

1.買賣斷交易6,533.04億元，日均值為362.95億元，佔總成交金額比例為17.83%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4,784.34億元，佔買賣斷成交金額比率為73.23%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1,748.70億元，佔買賣斷成交金額比率為26.77%(包含政府債券1,428.86億元，日均值為79.38億元；普通公司債244.64億元，日均值為13.59億元；金融債券75.21億元，日均值為4.18億元）。

2.附條件交易3兆113.95億元，日均值為1,673億元，佔總成交金額比例為82.17%，其中等殖成交系統成交金額為116.16億元，佔附條件成交金額比率為0.39%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.02億美元，以人民幣計價之成交金額為4.86億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為9.94億美元，以人民幣計價之成交金額為17.17億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為109.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交109.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為285.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計480.86億元，本年度累計成交金額為39.73億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計742.22億元，本年度累計成交金額為45.31億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,231.87億元，本年度累計成交金額為100億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額256億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計494.61億元，本年度累計成交金額189.1億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.48億元，本年度累計成交金額5.49億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年1月25日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：769家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：3家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家 (詠昇、勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(四)董事會通過，待核發同意函：2家 (勤崴、台生材)

(五)俟董事會核議：1家 (雍智科技)

(六)待審議：4家 (鈺太科技、全宇昕、萬年清、台康生技)

二、截至108年1月25日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：2家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年1月25日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：92家

(二)累計登錄創櫃板家數：147家

(三)當年度累計輔導家數：1家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年1月25日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,111家

五、截至108年1月25日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(108.1.27~108.2.2)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無