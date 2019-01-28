上週外資在集中市場買超252.74億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/1/21~2019/1/25）外資在集中市場總買進金額為1,463.55億元，總賣出金額為1,210.81億元，買超為252.74億元。

另統計自2019年年初至1月25日止，外資總買進金額為5,170.06億元，總賣出金額為4,851.74億元，累計買超為318.32億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆69.31億元新台幣，占全體上市股票市值的40.11%，較1月18日的11兆7,625.41億元新台幣，增加2,443.90億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進120,335千股，賣出66,638千股，買超53,697千股。

第二名：聯電：買進97,434千股，賣出60,165千股，買超37,269千股。

第三名：元大金：買進63,301千股，賣出26,894千股，買超36,407千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進51,820千股，賣出80,531千股，賣超28,711千股。

第二名：國泰金：買進32,004千股，賣出60,655千股，賣超28,651千股。

第三名：欣興：買進24,898千股，賣出48,115千股，賣超23,217千股。