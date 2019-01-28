基改雞蛋救人類？ 科學家：低成本治療癌症

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）基因改造科技一直以來有其爭議，但是如果基因改造動物的產品，可以幫助人們免於癌症的困擾呢？

科學家針對雞隻做了基因改造，讓這些雞生下來的雞蛋，能含有治療關節炎和一些癌症的必要成份，如此一來，以往在工廠製造的藥物成本將會大幅下降，很快就可以大量生產這些藥物，造福深受這些疾病所苦的病患。

人體的免疫系統極度需要兩種特殊的蛋白，一種是具有強烈殺菌、抗癌效果的IFNalpha2a，另一種則是能刺激細胞自我修復的macrophage-CSF，研究利用雞蛋擁有大量蛋白質的特性，挑選雞隻進行基因改造，只要攝取三顆蛋就可以達到一劑藥的有效成分。由於一隻雞一年可以下最多300顆蛋，只要有足夠的基改雞，就可以產出足夠的便宜藥物。

愛丁堡羅斯林研究所(Roslin Technologies in Edinburgh)的Lissa Herron博士指出，因為養雞的雞舍，費用大約是有著各種高端設備的廠房費用的1/10或1/100，藥物生產的成本也會因此下降。除此之外，這些雞也不會有動物虐待的疑慮，除了牠們會在比一般雞舍寬廣很多的空間中活動外，牠們也會被專業的技師控管，每天的進食與飲水都會受到良好照顧。

Herron博士說，對這些雞來說，日子沒有任何的不一樣，牠們就是每天正常下蛋，基因改造並不會對牠們的生命造成任何影響。

事實上，由於更具成本效益，還可以有更多的產出量。研究人員對動物進行基因改造以利用牠們的牛乳、蛋進行「蛋白質療法」早已不是新鮮事，在此之前就有針對山羊和兔子等動物進行基因改造的例子，利用基因改造的方式直接增強動物的抵抗力，還可以降低畜牧產業對抗生素的依賴，進一步減少不怕抗生素的超級病毒產生的機率。

不過羅斯林研究所的Helen Sang教授說，現階段還沒有打算直接給人類使用這些藥物，不過雞隻可以用於利用蛋白質療法治療癌症是個重大發現，未來還有更多可能性。