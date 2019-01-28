景氣亮藍燈警訊　國發會：政府將持續加強內需

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）去年(2018年)12月景氣燈號轉呈藍燈，是33個月以來首次轉藍，景氣領先指標更連續7個月下滑。國發會表示，政府會持續加強內需，歡迎台商回台投資方案是很重要的關鍵。

中央社引述國家發展委員會主委陳美伶表示，景氣亮出2016年4月以來首顆藍燈，但這是整體大環境的問題，不盡然只有台灣。

陳美伶也表示，即便全球景氣逐步走緩，仍應努力讓台灣景氣至少維持一定水準，政府會持續加強內需，歡迎台商回台投資方案，便是加強今年經濟力道很重要的關鍵。目前已經有5家通過，未來會持續以客製化的方式協助台商，讓他們投資能夠盡速在台落地。

國發會今天發布的2018年12月景氣燈號，綜合判斷分數為16分，較上月減少1分，主因是批發、零售及餐飲業營業額指標由黃藍燈轉呈藍燈，使得綜合判斷分數減1分，整體綜合判斷分數因而跨越變燈門檻，掉到藍燈區間。

而景氣領先指標連續7個月下跌，累積跌幅為3.73%。國發會經濟發展處處長吳明蕙分析，從趨勢來看，景氣雖然走緩，但累計跌幅不深，這代表如果後續有些正面消息出來，經濟比較容易拉起來、有助於景氣回穩。

景氣燈號是以類似交通號誌的5種不同信號燈代表景氣狀況指標，目前由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成。若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。