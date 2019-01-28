台北喜來登比薩屋 2/14起帶領味蕾遨遊義大利

Ciao！熱情招呼聲此起彼落，街巷裡飄出陣陣咖啡焙香，探尋靴子半島迷人風采的心也蠢蠢欲動著。台北喜來登比薩屋於2月14日(四)起由寒舍集團新任義籍西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo，以精湛手藝融合義國各地飲食風情，精心設計一系列新義式美味，包含清爽迷人「海鮮白酒沙拉附大蒜麵包」TWD580+10%、薄脆鹹韻「義式香腸甘藍比薩」TWD650+10%、金黃溢汁「卡拉布里亞香烤辣春雞襯香酥辣椒」TWD880+10%、香麻誘人「義式香腸花椰菜貓耳麵」TWD650+10%，及甜香酥脆「奶油甜餡煎餅卷」TWD300+10%等，讓味蕾慵懶愜意巡禮北義倫巴底、陽光明媚普利亞、熱情西西里島等各城市，感受義大利萬般風情。同時，更悉心獻上午間及晚間套餐TWD930+10%起，以及三人分享餐TWD4,500+10%，盡享沙拉、湯品、窯烤比薩、麵食、主菜及甜點等多款豐富菜色，最後來杯道地的濃縮咖啡為探險之旅畫下完美句點。詳情及預訂請洽台北喜來登訂席中心02 2321 1818或至官網。

悠閒漫步於靴子半島 來場美好的食光之旅吧

充滿魅力風采的美食國度義大利，由北至南蘊藏著獨特飲食文化，起司、番茄、橄欖油等變化出各式美味風靡全世界。曾於歐洲與亞洲等國際酒店與餐廳掌廚，寒舍集團新任義籍西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo秉持「簡單，就是最好的味道」理念，為台北喜來登比薩屋完美演繹道地風情，帶領味蕾穿梭義大利各城市角落。由餐桌上常見的「海鮮白酒沙拉附大蒜麵包」TWD580+10%，為食光之旅揭開序幕，檸檬油醋調拌綜合生菜隨性鋪上肥美藍蝦、舒肥章魚、透抽、蛤蜊等，鮮甜海味與爽脆生菜共舞舌尖；金橙誘人的「黑松露南瓜野菇濃湯」TWD300+10%，將南瓜及洋蔥以蔬菜高湯慢火熬煮，加入鮮奶油增添滑順口感，佐搭柔嫩香炒野菇，入口香醇濃厚暖意湧上心頭；甜酸香氣撲鼻的「地中海鴨肉菠菜沙拉」TWD480+10%，新鮮翠綠奶油菠菜淋上特製覆盆子醬，鋪上脂香誘人煙燻鴨肉、軟嫩野菇、彩椒絲、蘋果絲等，清爽滋味宛如乘著海風遨遊地中海；融匯鮮爽海味的「茄汁明蝦海鮮燉飯」TWD760+10%，選用「米中之王」Carnaroli義大利米，加入海鮮番茄醬汁及蔬菜高湯燉煮至米粒飽滿剔透如紅寶石般奪目，搭配肥美明蝦、鮮甜干貝、多汁蛤蜊等，如海浪般的鮮味陣陣襲來，譜出湛藍海洋協奏曲；「半隻波士頓龍蝦番茄細扁麵」TWD980+10%，嚴選鮮彈多汁的波士頓龍蝦，以海鮮奶油均勻塗抹於肥厚蝦身進行烘烤，搭配完美吸附海鮮番茄醬汁的滑順細扁麵，迷人酸香氣息襯出龍蝦甘美海味，彷彿置身海風輕撫的南義海岸。

陽光普照、盛產小麥的南義普利亞，貓耳麵更是不容錯過的代表性美味，「義式香腸花椰菜貓耳麵」TWD650+10%，先將義式香腸捏成小球烘烤出迷人鹹香，乾辣椒入鍋炒香加入花椰菜、香腸、鮮奶油等，充滿嚼勁的小巧麵皮裡藏滿濃郁奶油醬汁，隨之而來的辛香麻韻蔓延齒間；手心溫度揉製薄脆餅皮的「義式香腸甘藍比薩」TWD650+10%，鋪上莫札瑞拉起司、醃漬甘藍菜、以及捏製成小球香烤過的義式香腸，龍眼木與相思木窯烤出的淡淡柴香中，咬下牽著濃醇起司的焦香餅皮，甘藍細嫩口感與香腸鹹韻碰撞出驚艷火花；「義式香腸蘑菇瑞可塔起司比薩餃」TWD650+10%，抹上番茄糊的半月形比薩餃包藏波隆那Mortadella臘腸、香炒野菇、瑞可塔起司、莫札瑞拉起司、番茄醬等餡料，輕刨上帕瑪森起司，一刀劃開，熱騰騰的融化起司緩緩流出，馥郁奶香縈繞口中久久不散。

源自托斯卡尼的惡魔烤雞(Pollo alla Diavola)「卡拉布里亞香烤辣春雞襯香酥辣椒」TWD880+10%，將細嫩多汁的美國春雞塗抹上紅艷香辣的Nduja辣香腸醃製入味，烤至表皮金黃溢汁，佐襯綿密迷迭香馬鈴薯片、綜合野菇、培根等，香麻辛辣滋味滲透舌尖勾起食慾；「香煎石斑魚佐西西里燉菜」TWD880+10%，嚴選肉質鮮甜的台灣石斑煎至金黃酥脆，保留魚肉鮮嫩多汁，再以白酒奶油醬汁煨煮入味，佐搭西西里小島美味燉菜，甜酸滋味與石斑魚鮮味完美交融，感受熱情奔放的海島風光；乘著海風來到靴尖上的寶石島嶼「西西里島」，著名傳統祭典甜點「奶油甜餡煎餅卷」TWD300+10%，連電影《教父》亦為之著迷，酥脆捲餅填入混合柑橘皮與瑞可塔起司的清爽甜餡，兩端沾裹開心果仁碎，撒上如初雪般飄落的糖粉，甜脆口感帶領味蕾愜意漫步於小島，為義大利食光之旅畫下完美句點。