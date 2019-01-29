〈時評〉柯文哲敗象已露

從台北市立委補選結果觀察，代表柯家軍首征的陳思宇以慘敗收場，這意味著柯文哲的敗象已露，而且在自組政黨尚無法成行的態勢下，柯文哲勢必得向藍綠其中一方靠攏，卻也因此陷入自我矛盾之中。



這次立委補選，因為投票率不高，加上藍營基本盤並沒有太大鬆動，對政局和未來選舉的影響也不太，不過，卻是給柯文哲重重一擊，因為這代表柯文哲想搶下總統大選入場券的夢想，日後只會愈來愈遠。



分析陳思宇得票率太低的原因，不外乎是她政治世家的背景，與白色素人參政的形象有著極大落差，此外，柯文哲個人魅力也難以轉移到其他人身上，柯文哲的勝選模式，無法複製在其他參選人，可以預見的是，柯文哲若維持現在這般情況，恐怕會日落西山。



柯文哲要繼續挑戰大位，尋求在未來更上一層樓，只有兩條路可以選擇，一是自籌政黨或政團，二是與其他政治勢力結盟。



先看看第一條路，台灣不缺政黨，除了民進黨、國民黨外，泛藍還有新黨和親民進黨，泛綠也有時代力量、台灣團結聯盟等，更遑論於其他有特定訴求的政黨，尤其在藍綠夾殺下，台灣要在民、國兩黨外，形成另一個第三大型政黨，這條路已經走了一、二十年，只有親民黨曾經曇花一現，但最後仍被邊緣化。



柯文哲雖有人氣，也可跳出來籌組政黨，但一旦開門運作，要錢、也要人，不是光靠人氣就可以撐起來，何況，柯文哲的政治理念和色彩並不明顯，在講求市場行銷的政黨政治下，吸引選民加入不太容易，何況，一旦面臨實際選戰時，各政黨都已缺乏人才，柯家軍能否推出合適參選人又是一大難題。



所以柯文哲比較可能走的路，是與其他政治勢力尋求合作，只不過，綠白早已撕破臉，民進黨更不會再遷就柯文哲，雙方已經很難再續前緣，而柯文哲的兩岸主張，其實某種程度就是向藍營靠近，國民黨更不可能自毀招牌、棄黨內參選人於不顧，而將國民黨資源拱手讓人。