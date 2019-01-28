今年首例本土又家庭群聚麻疹案例 30多歲女性遭丈夫傳染

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（28）日公布國內新增1例麻疹本土病例，個案是北部30餘歲女性，為1月16日公布案例的太太；個案於1月21日因出現發燒症狀就醫，現居家隔離中。所幸個案於可傳染期間除就醫外，無公共場所活動史，衛生單位已掌握接觸者共109人，將持續追蹤監測至2月14日。

今年國內累計6例麻疹病例，其中5例為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例，今日公布之新增案例為越南境外移入導致國內感染本土病例。

越南自2018年12月疫情上升，去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份。我國鄰近國家中，中國、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度持續有病例發生。

另美國自去年10月發生疫情，去年全國累計確診349例，病例數為自2015年來最多，近期病例主要發生於紐約市布魯克林區、紐約州羅克蘭郡（Rockland）及華盛頓州克拉克郡（Clark）。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強且目前為好發季節，民眾應按時帶家中幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。

一般民眾近期如計劃前往麻疹流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種，並於旅遊期間做好防護措施。自流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。