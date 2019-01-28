台南安平港邊新地標「 大魚的祝福」　亮燈一周就遭破壞?!

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台南市政府委託藝術家楊士毅（阿貴）在安平港濱歷史公園設計的地景裝置藝術「大魚的祝福」，一周前的21日晚上才亮燈，連日來吸引許多民眾前往觀賞。

不過，大魚裝置藝術2樓以彩色釉燒玻璃組成的台灣島，近日有民眾發現有塊玻璃出現些微裂痕，遂通報市府。

綜合自由與中央社報導，台南市觀旅局表示，已先將裂痕貼起來，未來會換新的，目前正研商加設兼顧美觀的永久性阻隔方式，同時也貼告示提醒民眾不要攀爬，一同愛惜藝術作品。

周末仍有許多遊客前往參觀，並和大魚及台灣島合影，看到裂痕貼上「請勿攀爬」的告示，帶孩子前往參觀的家長，大多會主動提醒孩子。

「大魚的祝福」長23公尺、寬10公尺、高8公尺的大型藝術作品，內部的台灣意象以634支不銹鋼管焊接而成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，象徵台灣是包容且豐富多彩的島嶼。重達20餘公噸的作品下半部，巧妙以鯨魚腹部線條為支撐，形成不落柱結構。

21日「大魚的祝福」開展當天，藝術家楊士毅很有信心表示它會變成新的地標，因為這裡白天可以看日出、日落、看海；晚上可以看光影，預料會帶來更多人潮。

楊士毅當天還帶著台南市長黃偉哲等人登上大魚，提供觀賞的3個經典角度。他說，站在1樓仰頭，看由448片彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這塊土地的致意與尊重。走上2樓低頭看台灣島，象徵感謝。再抬頭看看身邊的人，知道彼此身在同一塊土地上，必須互相善待，就像台灣對我們一樣。

圖/台南市政府

「魚肚」內可看海或欣賞日出日落。圖/台南市政府