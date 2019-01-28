〈時評〉郝龍斌大哉問「口譯哥」的聯想

「口譯哥」趙怡翔將赴駐美代表處擔任政治組組長消息曝光後，從年齡、經歷背景大肆抨擊者頗不乏人，前台北市長郝龍斌更拋出「如果蔣經國當總統，會不會出現實領15萬還覺得委屈的口譯哥」的大哉問。

郝龍斌在蔣經國的神主牌前才祭出一個大哉問，未免把小蔣看扁了。吾人且穿梭時光隧道，再多來幾個類似的大哉問好了！

首先，當年馬英九在美國的主要「工作經歷」無非就是編寫「波士頓通訊」反台獨與「街頭拍照攝影」炮製黑名單，回國擔任總統府第一局副局長時，「高齡」32，回國隔年元旦起，正式擔任蔣經國先生的英語傳譯；當年實領薪水，換算今天的物價水準，是多少萬？「口譯哥」前有《Taipei Times》記者、小英教育基金會研究員、國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任與外交部部長辦公室主任經歷，現任民進黨國際部副主任，即將以31歲「低齡」出任我駐美代表處「政治組組長」，每月實領15萬。對照馬、趙兩人的經歷與職位，會不會人比人、氣死人？

其次，「口譯哥」跟馬英九的英語，誰比較溜？誰翻譯更能符合信、達、雅的境界？在高度使用英語的職場誰比較勝任？事實勝於雄辯，亂噴口水無益，何不乾脆找個時間，兩人就媒體前公開來個PK對決，一翻兩瞪眼見個高下？

第三，外交部證實，「口譯哥」已於2016年放棄原先具有的加拿大國籍，特定人士及媒體對其雙重國籍的指控已不攻自破；反觀馬英九，卻有「已自動失效」的綠卡，至於綠卡如何會自動失效，哈佛法學博士馬英九至今為何仍說不清楚、講不明白？

第四，「如果蔣經國當總統」，會不會一方面喊不接觸、不談判、不妥協，另一方面卻同意其傳人馬英九喊「九二共識」、還千里迢迢跑到新加坡來個馬習會？

第五，「如果蔣經國當總統」，會不會容許當過參謀總長、國防部長的軍頭郝柏村赴中參加「中華民族抗日戰爭史學術研討會」、「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承研討會」，並對中國媒體說「今天所謂中國特色社會主義正是中國老祖宗『世界大同』的理想」、「未來中國繼續強大了也絕不會侵略其他國家」？會不會容許一大票退役將領參與中國天安門廣場的閱兵大典？會不會容許一大票退役將領跟共軍將領把酒言歡，還「借酒裝瘋」說「今後不要分啥國軍、共軍，我們都是中國軍」？

第六，「如果蔣經國當總統」，會不會容許其前馬防部將領許乃權當共諜事發後，輕判徒刑2年10個月了事，出獄後每月可照領7萬多元的月退？

第七，「如果蔣經國當總統」，會不會容許台北市長郝龍斌在卸任前，連續舉辦了5年的台北、上海雙城論壇？會不會容許郝龍斌市長治理下的台北鬧區街頭，習近平與毛澤東肖像大剌剌展示、五星旗飄揚、義勇軍進行曲呼嘯而過？

以上疑問，郝前市長的答案會是什麼？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）