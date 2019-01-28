2019企業最愛大學　台大中原穩居公私立之冠

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）1111人力銀行今(28)日公布2019企業最愛大學調查，一般大學當中，台大、成大再度蟬聯公立大學冠、亞軍，第3名是政大。私立大學前3名仍為中原、輔大與淡江。

調查顯示，在私立大學部分，東海大學往前跳升3名，來到第7名。至於公立科技院校方面，台北科技大學與台灣科技大學歷年來競爭都很激烈，今年則由台北科技大學再度領先，取得冠軍寶座。私立科技校院則由致理科大、朝陽科大穩坐冠、亞軍。

1111人力銀行表示，學術地位在台灣首屈一指的台灣大學，在就業市場中仍受企業主肯定，在2018年底英國公布的大學就業力排行榜中，排在第81名，也是台灣唯一擠進百名之內的大學。

而在私立一般大學中，一口氣從第10名躍升至第7名的東海大學，是名次提升最多的學校。

對此中央社引述東海大學副校長王立志認為，這是歸功於近年東海以博雅教育為核心，不單培養技術人才，更重視培養生活人才，導引出具有深度思辨力的軟實力，同時結合專業與跨域，在5年的期程中逐步推動與社會趨勢連結的跨域趨勢學院，培養出有能力解決未來問題的領導人才，受到企業主青睞。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華則說，科技業是台灣重要經濟命脈，扮演各大產業領頭羊角色，儘管美中貿易戰衝擊科技業景氣，但為維持研發領先優勢，並不影響科技廠徵才節奏。包括晶圓代工廠、記憶體大廠等都提前啟動校園徵才，預約科技新血。理工科背景新鮮人起薪待遇，自然優於其他學群，傳統的理工名校因而備受企業主重視。

此外，金融業在科技進展的催化下，近年發展金融科技，因此在過去一年大力招兵買馬，加上人工智慧、大數據運算科技大幅進步，產業界對資訊人才求才若渴，讓大專校院的財經學群與資訊學群能見度提高，受到企業主另眼相看，也使商管類見長的大專校院排名向上提升。

為了解雇主進用人才的偏好，時報周刊與1111大學網合作進行「2019企業最愛大學排行問卷調查」，調查時間為2018年12月1日至2018年12月18日，針對有選才、用才權力的企業主管進行「立意抽樣」調查，總共回收2116份有效問卷。在信心水準為95%下，抽樣誤差為正負2.13個百分點。