美國委內瑞拉衝突升溫 美警告「激烈手段」回應

（台灣英文新聞／李昱德綜合報導）隨著美國與委內瑞拉的摩擦開始升溫，為了報復美國公開支持反對派，委國政府在上週四(24日)宣告與美國斷交，並限定使團須於72小時內離境，不過美國對於委國的反應提出了嚴正的警告，表示如果委國試圖以美國外交官或瓜伊多（Juan Guaido）作為威脅，美國將會以「激烈的手段」回應。

而雖然被限定離境，美國使團在通牒屆滿前並沒有任何的作為，美國甚至以公開聲明表示，不會撤離外交人員，因為美國不承認總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的政府具備實質外交權，同時川普在媒體詢問是否派軍進入委內瑞拉時也說，「任何選項都有可能」，這讓國安顧問波頓(John Bolton)感到憂心，認為美國如此激烈的通牒形式有違反國際法之虞。

面對美國的威脅，委國在通牒即將到期的昨(27)日晚上態度轉軟，外交部的聲明指出，願意撤除離境的限制，給予兩國30天的緩衝期以設立利益代表處(interest office)，持續進行溝通。

現階段包含美國與其盟友，包括加拿大等國還有大部分中南美洲國家，大約有20國已經表態支持瓜伊多，歐盟國家西班牙、法國和德國等國則發出最後通牒，要求委國必須在8天內重新舉行大選，否則將轉向支持瓜伊多；至於原總統馬杜洛(Nicolás Maduro)則受到中國、俄國與土耳其的支持。

馬杜洛將歐盟國家的通牒形容為「毫無理由」，因為委內瑞拉不受任何歐洲國家的指揮，一方面他也釋出善意，表示已經準備好跟任何不承認他的國家溝通，尤其是已經發出「多則訊息」給美國總統川普，不過，他並不抱太大期待，因為他認為美國對他「有很深的成見」。

事實上，馬杜洛在本(1)月稍早宣誓就任第二任期之後，國內就爆出很大的反對聲浪，除了選舉因為多名反對派領袖遭到監禁而遭質疑合法性外，長期的通貨膨脹、生活物資短缺迫使數百萬人逃離家園，種種問題已經讓人民忍無可忍，受到多方支持的瓜伊多則說，他已經在和軍方同情反對派的領袖進行聯繫，希望藉此獲得軍方的支持，以替他的政權鋪路。

聯合國安理會將在本週六召開會議討論委內瑞拉的問題，面對支持瓜伊多的歐美各國，俄國指控美國意圖在委內瑞拉發動政變以扶植親美政府，可以想見屆時俄美會在會議中進行交鋒。