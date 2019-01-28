網路假消息氾濫 YouTube擬修改影片推薦運算法

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）網路分享平台YouTube近日遭受抨擊，指其「推薦影片」之運算法則，恐被不肖人士利用，為此YouTube日前宣布，將減少推薦影片，不讓假資訊、陰謀論與激化極端主義之內容有機可乘。

《衛報》報導，YouTube用戶常不自覺點開該平台自動跳出的推薦影片，結果卻深受謬誤或不當內容所害。YouTube雖未就此類影片明確定義，但點出了幾種例子，包括「標榜具神奇療效」、「宣稱地球是平的」、「對911等歷史事件公然作出謬論」等內容。

YouTube修改影片推薦運算法則後，也將排除若干「遊走違規邊緣」的影片。該公司表示，將致力在鼓勵言論自由之同時，擔起對使用者應有之責任，不過此一措施只會改變推薦影片之標準，不會移除相關影片。

2016年美國總統大選前，就曾在網路鬧出「披薩門」（Pizzagate）陰謀論風波。當時盛傳一家名為「彗星乒乓」（Comet Ping Pong）的披薩店，是希拉蕊及競選團隊用來虐待、性侵兒童的大本營，一名男子誤信假消息，竟持槍掃射店家，顯見網路謬聞對社會的衝擊。此外，自網路上瘋傳「蒙眼開車」挑戰影片後，上週YouTube也宣布，禁止分享這類「危險挑戰與惡作劇」影片。