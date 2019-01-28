春節染流感怎麼辦？ 北市9間醫院開設「類流感特別門診」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）往年春節期間正是流感疫情的高峰，未免民眾因流感就醫造成急診壅塞，臺北市政府衛生局今（28）日公布，北市9家醫院將於春節期間（2月2日至2月10日）以及2月16日及17日開設類流感特別門診共137診次。提醒有類流感症狀的民眾，多多善用類流感特別門診服務。

北市9家開設類流感門診的醫院分別為：萬芳醫院、臺北市立聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、振興醫院、臺大醫院、臺北榮民總醫院及長庚醫院。民眾如有類流感症狀，包括急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，請儘速就醫並先利用類流感特別門診服務，節省一般門診等待時間。

臺北市政府衛生局疾病管制科歐佳齡科長呼籲民眾，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫要分流，例如：

(1)流感普通症狀：發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可至基層診所或地區醫院就診，避免急診壅塞交叉感染。

(2)危險徵兆：呼吸困難、呼吸急促、臉色發青（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病應提高警覺，儘速至區域醫院、醫學中心就醫。

有關臺北市類流感特別門診資訊，可至臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/主題專區/疾病防治/流感防治/重要訊息）查詢或撥打臺北市衛生局防疫專線02-23753782、臺北市民當家熱線1999，將有專人服務。