中客攜帶肉品遭拒入境第二例　同日另一已入境中客已繳罰款

更新：1月28日下午3:50分

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）繼上周五一中客遭查違規攜帶豬肉產品未現場繳清罰款而被拒入境後，防檢局周日（27日）公告，周日上午再一人因同樣理由未繳清罰款遭拒入境；周日，桃機晚間查獲有中國籍旅客中午已經入境，後送行李內卻被發現豬肉製品，旅客在周一繳清罰款，得以順利繼續停留。

防檢局周日公告，一名來自南京的中國籍旅客經裁罰20萬元後，因未當場繳清罰款，被拒絕入境，這也是新措施執行以來的第二個案例。

防檢局指出，該名中國籍53歲女性旅客周日上午自南京搭乘中國東方航空MU-2945班機入境高雄小港機場，攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸0.08公斤及柑橘0.2公斤未主動申報，遭關務署高雄關查獲，移送防檢局高雄分局裁罰新臺幣20萬元，因未能繳清罰款，搭乘下午6時吉祥航空HO-1316班機返回上海。未來該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境臺灣。

儘管祭出重罰及加強宣導，仍再傳有外籍旅客違規攜帶疫區肉品來台。自由報導，桃機查獲有中國穆姓女旅客和新加坡籍的先生周日中午已先入境，其託運行李因不明原因未同機抵達，同日晚間後送行李內卻被發現多件豬肉製品。目前（周一）防檢局依法開出20萬罰單，旅客也在防檢局，但旅客不服，一直提出訴願，但最後仍支付20萬罰款，免除遭強制驅逐出境的命運。

防檢局組長彭明興表示，26日另有二名國人因違法夾帶肉製品入境，分別遭罰20萬，雖尚未繳款 ，但因是國人故仍能順利入境 。彭組長表示，依法二人需在30日內繳清罰款，逾期會走七天的催繳程序，若仍拒付會移送行政執行處強制執行不動產或動產扣押。