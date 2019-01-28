愛吃這種食物的人當心 恐無形中提高死亡風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國最新研究警告，放縱的飲食習慣可能無形中提高了死亡風險。該研究結果刊登於《英國醫學期刊》（British Medical Journal, BMJ）。

根據一份針對50歲以上女性所做的最新研究，來自美國愛荷華大學（University of Iowa）的研究人員發現，愛吃油炸物不僅會影響心血管健康和提高第二型糖尿病風險，更會增加多種疾病的死亡風險。同時，該研究也分析了哪種油炸物對身體健康最不利。

該研究數據來自於1993年至1998年的婦女健康關懷研究( Women Health Initiative, WHI)，這些11萬多名女性參與者的年齡介於50至79歲。

研究過程中，共3萬多名參與者死亡，其中有9千多名死於心臟疾病，8千多名死於癌症，1萬多名死於其他原因。

WHI的研究數據中，有一部分為參與者的飲食習慣問卷，其中包含攝取油炸物的頻率和總量，研究人員將其分為三大類：

炸雞。

炸魚或其他海鮮類。

其他油炸物，包含薯條、玉米片或炸玉米餅等。

結果發現，排除所有外在條件及生活習慣後，常吃油炸物者的死亡風險比不吃油炸物者高出8%；每天至少吃一份炸雞者死亡風險增加13%，死於心血管疾病風險增加12%；每天至少吃一份炸海鮮者死亡風險增加7%，死於心血管疾病風險增加13%。

此外，研究也發現，某些特定族群的女性特別愛吃油炸物，包含：50至65歲的女性、非白種人、教育程度和收入較低、不注重飲食健康者和吸菸者。