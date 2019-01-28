習近平怕什麼？熱門宮廷劇遭批５大罪狀　中國慘遭停播

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）中國官媒《北京日報》上周五發文列出宮廷劇五宗罪，文章發表翌日，東方衞視、浙江衞視及江蘇衞視同時停播熱門的《延禧攻略》及《如懿傳》。

《北京日報》微博列舉，這類「宮廷劇」有五大罪狀：第一，熱衷追求皇族生活方式，使之成為流行時尚；第二，精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態；第三，不吝美化（舊朝）帝王臣相，淡化今朝英模光輝；第四，宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德；第五：片面追逐商業利益，弱化正面精神領導。此貼文一出，網友譁然。

遭點名批評的宮廷劇包括：《甄環傳》、《羋月傳》、《步步驚心》、《延禧攻略》、《如懿傳》等。其它被禁播的戲劇還包括由范冰冰與高雲翔主演的《巴清傳》、《宮心計2深宮計》等。

去年就有媒體報導推測，習近平封殺宮廷（鬥）劇，可能與其宮鬥情節及敏感對白有關，易讓人聯想到習近平的極權領導風格，或是借古諷今。《明鏡網》曾列出以天朝腐敗權鬥為背景的大戲《宮心計2深宮計》敏感對白，像是：

「本宮今日就要廢天子、保江山。」

「主人要你人頭落地，你就人頭落地。」

原定在騰訊網同步播放的《深宮計》，中國內地觀眾無法收看，騰訊僅在微博含糊表示劇集「因故暫時延期」。時事評論員指出，中共十九大後加強影視意識形態審查，但凡疑似有借古諷今影射政權的作品，都會非常謹慎處理。

時事評論員劉銳紹過去就曾指出，事件一方面也反映中國封建皇朝的管治模式及意識形態，而中央宣傳部為「做點成績」，變成「上有精神，下有精神病」，以求保住自己的工作。