〈財經主筆室〉勞保基金破產剩七年　焉能再當護盤工具

近日最具震撼消息應該就是勞保最新精算報告曝光，指勞保財務破產年限將提早1年，由原訂2027年提前至2026年，意即勞保破產大限在7年後即將到來。2019年才剛剛開始，但幾乎所有的經濟研究機構對景氣都作出最悲觀預測，甚至世界銀行年度展望報告還用了「天快黑了！」字眼，明顯下調全球經濟成長目標值，不禁令很多民眾擔心未來勞保基金受景氣不佳影響，若再發生操作失利情況，恐加速勞保破產發生。

民眾擔心不是沒道理，據勞動部數字，2018年9月底整體勞動基金收益數還有1052.6億元，但10月受美中貿易及英國脫歐等因素影響，投資收益出現極端「豬羊變色」，10月底收益數修正為虧損174.6億元，也就是說10月股災讓勞動基金單單1個月就虧掉1227.2億元，11月底虧損縮小至21億元，但12月虧損似乎仍擴大，據勞動部說法是今年1月已見全數彌平虧損，但似乎已達不到所謂年平均報酬率在4%以上投資收益，況且美中貿易糾紛尚未平息，誰能保證全球股災不會再出現，單月虧損逾千億元也有可再度發生。

勞保財務破產提前至2026年，若發生基金用罄情況，恐怕會造成包括老年年金、失能給付等各項給付發不出錢的情況，且依精算報告估計，勞保潛藏負債已突破9兆元，遠超過我國中央政府去年歲入1.9兆元，這種情況真的會發生嗎？勞動部信心喊話表示，勞動部已向行政院爭取200億元撥補，已獲政院支持，最慢明年就會撥補入帳，且勞保基金目前規模仍有7000多億元，政府也會負最終給付責任，勞工不用擔心。

民眾對勞動部信心喊話相當沒有信心，認為撥補200億元能撥補幾次？就算每年撥200億元，都似乎補不了這個洞了，也許十倍每年撥個2000億元才能延緩情況惡化。況且未來幾年景氣若果真呈現低迷，勞保基金又發生投資失利情況，難保剩7年壽命的破產年限會不會更提早？不少勞工真的相當擔心，是否真的會影響未來勞保各項給付及退休金的提領呢？

軍公教的年改去年7月1日正式開始上路，影響總人數大概33萬3000人左右，但勞保影響人數包括目前正在領年金的116萬人，以及仍在加保階段的1045萬人，占台灣的半數人口，影響層面及涉及人數都太廣，爭議真的太多！勞保年改的行政院版本已送立法院，但除政院版本外，朝野立委提案與勞保相關修法草案多達66個，面對勞保基金破產的問題，朝野各黨派似乎都應理性面對，應儘速進行理性討論如何抒解勞保財務壓力才對！

目前勞保基金規模仍有7000多億元，勞動部官員說，基金投資仍要看長期佈局，勞保基金收益仍高於大盤，包括今年在內，過去20年僅有4個年度虧損。官員表達長期虧損機率不大！但問題在於勞保破產大限只剩7年，真的再也經不起任何一次巨大虧損的發生，尤其是單月就可能虧掉千億元投資！勞保基金過去常扮演政府在股市護盤的救火隊，如今財務已經面臨破產危機，未來在投資操作上，政府應該減少勞保基金擔任政策性護盤的角色扮演才對。