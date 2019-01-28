林口亞昕福朋喜來登酒店 搶攻西洋情人節愛情商機

林口亞昕福朋喜來登酒店全新開幕，亞昕福朋喜來登酒店位於機場捷運線林口站，為新北市林口區僅有國際品牌直營酒店，搶攻西洋情人節愛情商機，推出高單價總裁級行政套房及客製化浪漫甜點樹，而酒店再貼心贈送SWAROVSKI 限定水晶香檳杯組及拍立得相框，記錄戀人們恩愛時光。

飯店推出「昕花怒放情人套餐」(雙人NT$3,344+10%，活動期間2019/2/14-17)，宜客樂西餐廳主廚簡志宏特別為情人節研發和風洋食精緻菜譜，包括「青澀愛戀」特調雞尾酒呈現魔幻漸層，採用當季草莓及微氣泡飲讓心更跳動，前菜東石牡蠣愛心燉飯，海鮮搭配紅甜菜燉飯平衡大海鮮味，主菜可選美國Choice爐烤牛小排佐小農時蔬或嫩煎鮭魚干貝佐薑味醬汁，還有紅玫瑰泡沫蘆筍湯品，套餐設計細膩充滿熱戀粉紅泡泡。

預訂住房專案，只要提前留下對情人的愛意情話，在飯店LCD廣告看版播放，驚喜心愛的另一半。「昕花怒放一泊二食專案」(NT$9,999+15.5%，活動期間2019/2/14-17)，含雙人晚間套餐及自助式早餐2客，入住25坪行政套房，簡約時尚的設計風格，享有獨立起居空間，2台55吋智慧TV搭載衛星電視頻道，以及萬豪酒店集團認證的世界三大名床-金格名床KING KOIL®，免費使用三樓Health Club各項服務。

活動詳情請洽詢酒店電子信箱fp.tpelf.gsc@fourpointshotels.com或致電+886 2 7727 6988，更多活動信息請參閱酒店FB粉絲專頁https://goo.gl/Wjhse2; 官方網站www.marriott.com/tpelf。