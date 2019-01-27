抗生素這樣吃 才能有效避免產生抗藥性細菌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）由於抗生素的嚴重濫用，抗生素耐藥性的問題儼然成為全球重要的公衛議題之一，也讓民眾對抗生素聞之色變。抗生素到底該如何服用？吃多了會不會傷身體呢？以下為食藥署特別邀請台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科余芝瑤藥師為大家解惑。

余芝瑤藥師表示，一般俗稱的消炎藥不是一種特定藥物，很多藥物都可能被歸類是「消炎藥」，而最常被當作消炎藥的包括：抗生素、類固醇及止痛藥。發炎不單只有細菌性感染才會引起，但只有細菌性的發炎，或懷疑是因為細菌感染時，才需要使用抗生素，像感冒多半是病毒引起，很可能跟細菌感染無關，就不需要使用抗生素。

抗生素是藉由殺死細菌來減輕感染部位的發炎反應，但對其他的發炎並沒有效果，因此「抗生素不等於消炎藥」。正確使用抗生素，可以降低細菌產生抗藥性，有效控制感染症狀。有鑒於抗生素的抗藥性，對全球人類構成的威脅日益嚴重，世界衛生組織（WHO）呼籲，世界各國都應正視抗生素使用的問題，避免抗藥性繼續擴大。以下為抗生素的使用原則：

1. 不自行購買：使用抗生素需經由醫師評估病情，而後開立處方。

2. 不主動要求：抗生素是在細菌感染時才需要使用，不要認為抗生素多食無害，看診時也不要向醫生主動要求「加一點抗生素」。

3. 不隨便停藥：抗生素的使用針對不同的細菌及病況，會有一定的療程。用藥後即使病情已有好轉，亦須服用完整個療程，避免產生抗藥性細菌。確實治癒感染情況後才可停藥。

服用抗生素時，若出現皮膚紅疹、搔癢或嚴重噁心嘔吐、腹瀉症狀，應立即停藥，並回診告知處方醫師或藥師。服藥時應與開水併服，避免果汁或其他飲品和藥物產生交互作用。如果忘記服藥，可馬上補服，然後依照下一次的指定時間，服用正常劑量；但若已接近下一次服藥時間，就不用再補吃，僅依時服用下一個正常劑量即可。

抗生素不等於消炎藥！這一點請大家牢記，唯有正確使用抗生素，才能降低國內抗生素抗藥性的比例，確保民眾的用藥品質與安全。