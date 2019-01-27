27日立委補選約晚間7時揭曉　具投票權勞工放假一日

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)今(27)日將舉行台北市第2選舉區、台中市第5選舉區立委缺額補選的投票。中選會表示，根據以往補選經驗，投票結果約可在晚上7時出爐，並於31日公告當選人名單，在2月1日前發給當選證書。

中選會提醒民眾，投票時間為上午8時到下午4時止，要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。

投票日不能進行任何競、助選活動，包括不能用line、臉書拉票。千萬不要攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；也不可撕毀選票，否則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。

此外勞動部提醒，27日部分地區的立委補選投票，只要具有投票權的勞工都可放假一天，如果勞工出來上班，雇主需依照勞工的假別給予加班費。

27日是台北市士林、大同區及台中市北屯區立委補選日，勞動部提醒，只要具有地方選舉投票權的勞工，都可以放假一天。

中央社引述勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王金蓉表示，如果勞工出來加班，雇主就需依照勞工的假別給予加班費，不過例假的勞工除了天災事變及突發事件外，不得加班。

王金蓉說，如果勞工27日當天是正常工作日，利用2小時投票，上班6小時。雇主當天2小時投票時間工資應照給，其餘6小時為加倍工資。

如果27日是正常工作日，利用2小時投票，上班8小時；王金蓉表示，當天2小時投票時間工資照給，上班8小時中的6小時為加倍工資，另2小時回到勞動基準法規定的1又1/3。

27日當天是休息日，上班9小時；王金蓉說，9小時加班費按勞基法規定，前2小時1又1/3，第3小時到第8小時為1又2/3，第9小時起2又2/3。

如果勞工是跨日班，像是投票前一晚11時上到投票日當天上午7時；王金蓉表示，投票日當天零時起就須給加倍工資，雇主須給7小時加倍工資。

勞動部也提醒，依法加班後，勞工可依自己意願選擇加班費或補休。