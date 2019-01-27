印度共和紀念日酒會　盼台印增交流共成長

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印度駐台辦事處近日舉辦印度共和紀念日慶祝酒會，印度駐台代表史達仁表示，近年來印度與台灣在經貿、投資、教育、觀光等交流都有增加；盼雙方未來共同成長。

中央社報導，為慶祝印度共和紀念日，印度台北協會在台北君悅酒店舉辦酒會。史達仁（Sridharan Madhusudhanan）以英文致詞表示，印度是世界上成長最快速的大型經濟體；國際貨幣基金（IMF）日前下修了全球經濟成長率，但是將2019年印度的經濟成長預測提高至7.5%。

他說，這也是為何能看到「合理成長的印台關係」。過去2年，印度與台灣的雙邊貿易額躍升了40%；另外，包括台達電子、鴻海集團、中鋼、友嘉集團、東元集團、世正開發、中鼎工程、中國信託等企業都有在印度投資。

史達仁也指出，去年12月印度與台灣簽署了雙邊投資協定與關務合作備忘錄。雙方也共同在新德里設立專責服務台商的投資促進單位：Taiwan Plus。

他表示，在這樣的背景下，近期台灣在印度的投資數據具有指標意義：過去一年，台灣對印度直接投資成長10倍。

在人與人交流方面，他指出，不僅雙方旅客人數成長，相較過去，也有更多的印度學生選擇台灣的大學。另外，印度的文化元素、電影與美食也越來越受歡迎。

史達仁表示，印度與台灣都同意在2個合作夥伴間看到很大的潛力，但不能因此滿足，而需要更進一步共同成長。他相信新的一年，將為雙方帶來更多共同成長的機會。

代表政府出席表達祝賀的外交部政務次長徐斯儉致詞時表示，總統蔡英文提出的新南向政策將印度視為最重要的夥伴國之一。過去這一年，台灣與印度在貿易、投資、文化、觀光等領域的關係日益緊密。

他也提到，位於印度卡納塔卡省班加羅爾的科技創新國際園區，將透過形成首個台商在印度的產業聚落，刺激台灣對印度的投資。

在貿易方面，他說，2018年1到11月台灣與印度雙邊貿易比前年同期增加12.5%。在觀光方面，2018年1至11月，印度來台觀光客人數比去年同期增加約11%。