若委國不於8天內宣布大選 德法西將承認瓜伊多

德國政府發言人費茲今天在推特表示，倘若委內瑞拉不在8天內宣布舉行選舉，德國政府準備承認臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）；此外，法國和西班牙也做出類似聲明。

路透社報導，費茲（Martina Fietz）推文說：「如果（委內瑞拉政府）沒有在8天內宣布舉行選舉，我們準備承認臨時總統瓜伊多，屆時他能啟動政治進程（並且）與歐洲夥伴合作。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，如果委內瑞拉下週沒有宣布舉行選舉，他準備承認瓜伊多。

馬克宏在推特說：「除非（委內瑞拉）8天內宣布舉行選舉，否則我們將準備承認@瓜伊多為委內瑞拉『總統』，以啟動政治程序。」

由於美國以及拉丁美洲一連串國家承認瓜伊多為委內瑞拉總統，並敦促目前的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，聯合國安全理事會（UNSC）應美國要求於今天召開會議。

西班牙今天向陷入困境的馬杜洛下達最後通牒稱，除非委內瑞拉8天內舉行選舉，否則西班牙將承認瓜伊多。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在電視演說中表示：「如果委內瑞拉8天內沒有舉行公平、自由且透明的選舉，西班牙將會承認瓜伊多為委內瑞拉總統。」

法新社報導，這是歐洲聯盟（EU）成員國之中最明確的一項聲明；與此同時，歐盟正針對委內瑞拉政治危機的立場，草擬一項聯合聲明。

馬杜洛去年連任總統一事，遭到委內瑞拉反對派和國際社會批評，但委內瑞拉強大軍隊至今仍效忠馬杜洛。

美國、巴西、阿根廷以及其他國家對瓜伊多的宣誓表達支持，拒絕承認馬杜洛。

西班牙與委內瑞拉關係密切，約20萬西班牙人住在委內瑞拉。委內瑞拉曾是西班牙殖民地。