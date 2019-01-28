大坂直美世界排名升上首位 亞洲網壇第一人

日本網球名將大坂直美26日以7比6（7比2）、5比7、6比4力壓捷克好手克菲托娃（Petra Kvitova），首度奪下澳洲網球公開賽女單冠軍，並成為首位登上世界排名第一的亞洲選手。

大坂直美第2盤在局數5比3、第9局40比0絕對領先的狀況下，浪費3個冠軍點（championship point），讓克菲托娃連贏4局，使得這場決戰必須進入第3盤分高下。

最後「日本小威」大坂耗費2小時27分鐘，繼去年9月美國網球公開賽後，再度拿下大滿貫賽金盃，也是4年前小威廉絲（Serena Williams）後首位連摘兩座大滿貫金盃的選手，並取代羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）成為新科球后。

今年女單冠軍賽堪稱矛與矛的對決，以擊球力道著稱的兩人在這場均擊出33記致勝球，「愛司球」則由大坂以9比5占上風。

這場史詩級大戰落幕後，大坂跪在場上低著頭慶祝，臉上盡是歡喜的淚水與笑容，與2018年美網第一次在大滿貫賽封后後望著對手小威廉絲對主審大罵而落淚截然不同。

21歲的大坂在摘冠後創下多項紀錄，首先是成為1998年的辛吉絲（Martina Hingis）以來，最年輕的連兩屆大滿貫賽冠軍得主，也是自2010年「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）之後年紀最小的球后，更是繼2001年的卡普莉提（Jennifer Capriati）成為首位在大滿貫賽初亮相就奪冠後，下一場大滿貫也能登頂的選手，奠定大坂在網壇新生代標竿人物的地位。

和去年美網勢如破竹、奪冠路上只失一盤的威風八面不一樣，大坂本屆澳網顯得吃力許多，32強賽和台灣一姐謝淑薇交手，謝淑薇一度取得7比5、4比2領先，讓大坂在場上數度流露出懊惱的神情而憤怒摔拍。16強對決拉脫維亞選手塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）時，則是打到第3盤6比4才艱苦勝出。

今天第一盤大坂被逼到搶七，歷經51分鐘拿下勝利；次盤克菲托娃先以2比0開局，大坂後來居上反以4比2要回優勢，接著她不但先搶到5比3的局數領先，第9局更以40比0居於絕對優勢，不料克菲托娃絕地大反攻連番攻城掠地，除了解除面對3個冠軍點的危機，還一舉逆轉連下4局贏得第2盤。此盤雙方大戰55分鐘。

第3盤第3局大坂破發，成為此戰的勝負關鍵，最終她以6比4再下一城，以2小時27分鐘捧走今年的澳網女單金盃。