需求低迷 中國高科技產品生產銳減

日經中文網報導，中國的高科技產品生產出現銳減，來自日本的半導體製造設備進口上個月年減34%，從南韓的半導體進口也顯著減少。中國的生產下降顯示全球半導體市場和高科技景氣正趨冷。

日本經濟新聞中文版24日報導，中國高科技產業的驟變正體現在日本等各國的貿易統計中。去年12月，日本對中國的半導體製造設備出口額為692億日圓（約合新台幣193億元），比近期的最高點、去年8月的1274億日圓減了5成左右；南韓去年12月出口至中國大陸的半導體也減少19%。

此外，生產智慧型手機所必需的工具機對中國大陸的出口也顯著下降。日本工作機械工業會23日公布，面向中國的工具機訂單額去年12月減少56.4%，已經連續10個月負成長。東芝機械董事長飯村倖生說「這還不是最低點」。

報導說，需求低迷除與智慧型手機全球市場已經飽和有關，還有中國經濟減速的因素。實際上，中國的手機生產量從去年9月就一直處於負成長，到12月減少近10%。

此外，美國大型IT企業等興起的數據中心建設熱潮暫歇，也有影響。

報導說，以中國為震源地的高科技產業景氣惡化開始對全球企業帶來打擊。據日本經濟新聞的統計，村田製作所、TDK、京瓷、日本電產、阿爾卑斯阿爾派、日東電工等6家公司去年第4季的訂單額約1.53兆日圓，年減3%，這是時隔9個季度再次出現負成長。

報導表示，在數位經濟不斷擴大的支撐下，半導體需求從長遠來看將持續擴大。但由於中美貿易摩擦等不確定性因素的影響，市場上出現了謹慎觀點。

SMBC日興證券分析師花屋武認為，「此次下降週期可能比通常拖延得更長」