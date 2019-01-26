台北台中立委補選27日投票 候選人勤掃街拚勝選

台北市、台中市立委補選明天投票，各組候選人今天把握最後機會，勤走基層掃街拜票，爭取勝選。對國民兩黨來說，此次補選都有不能輸的壓力，目標守一搶一，同時也是白色力量進軍立院的關鍵一役。

明天將舉行第9屆立法委員台北市第2選舉區、台中市第5選舉區缺額補選的投票。台北市立委補選候選人共5位，台中市則有4位，形成5搶1、4搶1的局面。其中以台北市立委補選因為前台北市觀傳局長陳思宇參戰，發展成藍、綠、白對決的態勢，被視為有2020大選前哨戰的意味。

由於台北市第2選舉區、台中市第5選舉區分別為民進黨、國民黨的傳統票倉，因此兩黨都有不能輸的壓力。國民黨盼守住台中市，奪下台北市，增加國民黨在立法院的席次，而民進黨則要守住台北市，拿下台中市，扭轉去年選舉大敗低迷的氣勢，雙方目標都是守一搶一。而此次台北市立委補選，也是白色力量能否在立院建立灘頭堡、擴大2020大選戰果的關鍵一役。

由於過去補選的經驗，投票率僅有3成、4成左右，再加上台灣明天受強烈大陸冷氣團影響，天氣嚴寒，恐再衝擊低迷的投票率。因此，各組候選人今天把握最後的機會衝刺，勤走基層掃街拜票，訴求團結催票衝高人氣，爭取勝選。

在台北市方面，國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉、無黨籍候選人陳思宇今天不約而同地前往大同區太平市場掃街拜票，上演另類的藍綠白同場對決。

陳炳甫表示，最後階段除鞏固基本支持者，也希望大家讓他進到立院，讓國會多一份監督的力量，督促政府為百姓多做點事。何志偉說，「台灣不缺口水，缺的是努力汗水」，像他過去擔任台北市議員時的努力，地方基層都有感受。陳思宇則強調自己是背負使命感參選，努力追隨台北市長柯文哲進步價值的腳步。

在台中市方面，國民黨候選人沈智慧今天則在台中市長盧秀燕的陪同下展開掃街拜票活動，而民進黨候選人王義川，則請來交通部長林佳龍的夫人廖婉如陪同掃街，形成林佳龍與盧秀燕的延長戰。王義川表示，這次選舉是給林佳龍認真市府團隊繼續留在台中服務的機會。沈智慧則說，選民會有最智慧的選擇。

中選會表示，根據以往補選經驗，投票結果約可在晚上7時前出爐。中選會指出，根據選罷法規定，當選人名單應於投票日後七天內公告。中選會將在31日前審定當選人名單，並於31日公告當選人名單，在2月1日前發給當選證書。

中選會提醒民眾，投票時間為上午8時到下午4時止，要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。投票日不能進行任何競、助選活動，包括不能用line、臉書拉票。千萬不要攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；也不可撕毀選票，否則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。（編輯：蘇龍麒）1080126