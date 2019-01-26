【緊急快報】日本一天狂震兩次！東北地區發生5.7極淺地震

(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)日本再度發生地震！日本氣象廳發佈地震快報，指出在日本時間今（26）日下午5點23分左右，日本東北地區岩手縣外海，發生芮氏規模5.7淺層地震。為方便人在當地讀者對照，以下皆使用日本時間，請見諒。

根據氣象廳於今日下午5點27分發佈的快報，下午5點23分左右岩手縣外海，發生地震，芮氏規模為5.7，地震深度只有30公里，相當淺層，但不需要擔心海嘯。

其中，感受到最強烈搖晃的，是青森縣三八上北地區、八戶市、岩手縣沿海地區、以及岩手縣内陸北部，來到4級，而青森縣青森市、北海道函館市3級、千歳市感受到2級、札幌市中心也有1級，影響範圍相當廣。

日本時間今日下午5點59分截稿時，日本各大媒體，皆只有發佈類似《台灣英文新聞》本報導之快報，因此不清楚是否有人因此傷亡，也尚未知有無發生其他異常狀況。

人在當地需要幫助的台灣民衆，請聯絡我國駐日代表處札幌分處，電話是（８１－１１）２２２－２９３０，或是位在東京的僑務組，電話是（８１－３）３２８０－７８２０～３或（８１－３）３２８０－７８２８。

有關本日日本第一場大地震，請看這裡。為求地震快報發稿速度及客觀性，以快速傳達日本政府消息給中文讀者，兩篇報導結構雷同，敬請見諒。